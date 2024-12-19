聽新聞
0:00 / 0:00

本田、日產談合併 外媒：結盟恐非萬靈丹

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
日本兩大汽車公司本田和日產傳出將展開合併協商，圖為3月兩家公司宣布合作，左為日產執行長內田誠，右為本田執行長三部敏宏。路透
日本兩大汽車公司本田和日產傳出將展開合併協商，圖為3月兩家公司宣布合作，左為日產執行長內田誠，右為本田執行長三部敏宏。路透

日本第二大車廠本田傳出將與第三大車廠日產合併，並成立一間控股公司，可能把三菱汽車也納入；儘管此舉有望削減成本並提高利潤，但路透報導指出，從Stellantis集團的前例來看，單靠結盟無法打造出一家傑出的車廠。

若這樁合併案最終開花結果，日產可望獲益最豐，合併消息傳出後，該公司股價18日收盤暴漲近24%。在上月，日產執行長內田誠公布緊急整頓計畫，包括削減9,000名人力與調降20%產能。

即便如此，根據Visible Alpha編匯的市場預期，日產在止於2026年3月的年度營業利潤率可能只有0.4%。本田的汽車部門表現好一些，為4.6%，但仍只有豐田的一半。

路透專欄Breakingviews計算，若日產與本田全面合併並削減支出（達營收4%），也就是達成雷諾、日產、三菱結盟時的節流目標，其利潤率可提高至7%。若再整合財務部門並吞下三菱，可省下更多支出。若川普落實對美國進口貨品加徵關稅的威脅，合併將更為有利。

然而，合併的成效仍有限度。以Stellantis為例，從2017年寶獅併購Opel開始，該汽車集團逐步成形。如今該集團同樣面臨銷量下滑、利潤萎縮的困境，主因是在美國提供的產品售價過高，又無法激起買氣。董事會對如何解決此一問題看法分歧，導致執行長塔瓦雷斯在本月辭任。

日產 本田

延伸閱讀

鴻海推一把 本田、日產汽車加速談合併

將成第3大汽車巨頭？Honda 社長親自回應合併Nissan傳聞

路透：川普過渡團隊擬取消拜登電動車政策 加強圍堵中國產品

拜碼頭？路透：國安會副秘書長林飛帆和徐斯儉訪美 試圖接觸川普團隊

相關新聞

鴻海推一把 本田、日產加速談合併

日本經濟新聞與讀賣新聞報導，本田與日產汽車將討論合併，而促成這項汽車業歷史性變化背後，隱藏著台灣鴻海的身影。鴻海有意收購...

本田、日產談合併 外媒：結盟恐非萬靈丹

日本第二大車廠本田傳出將與第三大車廠日產合併，並成立一間控股公司，可能把三菱汽車也納入；儘管此舉有望削減成本並提高利潤，...

Fed利率決策／聯準會降息1碼 暗示明年調降幅度變小 美股走跌

美國聯準會（Fed）在美東時間18日決議降息1碼，連續第三次調降利率，將聯邦資金利率目標區間下調至4.25%~4.50%...

大陸電動車崛起 重塑全球汽車產業

華爾街日報報導，日本本田與日產汽車探索合併，主因之一是這兩家車廠在中國大陸市場無法因應大陸電動車競爭，凸顯大陸在汽車市場...

日兩大車廠合併 凸顯打不贏紅鏈的困境

本田（Honda）與日產（Nissan）這兩家日本汽車巨頭正討論合併的可能性，鴻海也對日產提出收購邀約，日產面臨遭收購的...

疑涉網攻 美擬禁陸名牌路由器

華爾街日報十八日報導，美國正調查在中國大陸創立的製造商TP-Link旗下家用網路路由器，是否與造成國安風險的網路攻擊有關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。