日兩大車廠合併 凸顯打不贏紅鏈的困境

本田（Honda）與日產（Nissan）這兩家日本汽車巨頭正討論合併的可能性，鴻海（2317）也對日產提出收購邀約，日產面臨遭收購的命運，主要與日本車廠在大陸市場無法與大陸電動車業者競爭有關，凸顯陸企在汽車市場迅速崛起，正重塑全球汽車產業。

華爾街日報報導，大陸快速轉向電動車和插電式油電混合動力車，讓本田與日產措手不及，兩家公司都在大陸這個全球最大汽車市場面臨困境。

日產在美國市場業績也欠佳，11月宣布重組計畫，包括全球裁員9,000人，全球產能減少五分之一，還下調所有主要市場銷售預測，特別是在大陸和北美。

全球五大汽車集團銷量

今年稍早，日產在大陸東部常州工廠宣布停產，而本田試圖透過自願離職，在大陸合資企業廣汽本田裁員。

分析師表示，來自特斯拉和比亞迪等電動車廠日益激烈的競爭，迫使本田和日產展開合併談判。特斯拉與大陸車廠也在自動駕駛和軟體方面領先，其他車廠需要投入巨資才能跟上。

此外，2018年11月日產時任會長高恩被捕，日產一直未能從此事復元。高恩在東京被控金融犯罪，但他否認，並在2019年12月審判開始前搭私人飛機逃亡。

日產與法國雷諾汽車的聯盟也引發內部緊張。雷諾1999年收購日產逾三分之一股份，後來增加至43%，但日產長期是規模較大且較賺錢的一方，對與雷諾聯盟感到不滿，最終在2023年，雷諾同意將持股減少到15%，讓日產較能獨立運作。

然而，日產今年態勢急轉直下，截至9月底的營收年減九成，上一季在美國銷售則下跌2%。本田表現也不理想，11月下調年度汽車銷售和淨利預測，上半年營收下滑，部分原因是在大陸汽車業務疲軟。