Stellantis新車要在義國生產

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

Stellantis集團承諾，未來幾年將於義大利各工廠生產新車型，以改善與義國政府的關係，並安撫因當地產量劇減而感到不滿的工會領袖。

彭博資訊報導，Stellantis大歐洲地區主管英帕拉托與工會和工業部長烏爾梭，17日在羅馬會談時表示，義大利的工廠皆不會關閉，在生產新車的帶動下，2026年的產能將會上升。他說，Stellantis計劃明年在義大利投資20億歐元（21億美元），並承諾對義國供應商的訂單金額會達到60億歐元。

英帕拉托指出，依據新計畫，Stellantis估算明年在義國的產量為50萬輛，並於2026年增加50%到75萬輛，大致與2023年的產量相符。他說，他不會承諾將產量提升到當局原先要求的100萬輛，「明年會相當艱困，我不會許下無法兌現的承諾。」

Stellantis將於未來幾年，在義大利杜林的Mirafiori廠生產新一代的飛雅特500，同時也會在南部的Pomigliano廠以新平台製造車輛。

歐洲各大車廠正苦於因應電動車買氣降溫、來自比亞迪等中國車廠的競爭加劇等困境。

羅馬 義大利 電動

延伸閱讀

震撼彈！日系車壇傳出驚天合併案？Honda與Nissan據傳展開合併談判

時碩三利基主軸 成形

比亞迪第三季銷量超越Ford 躍升全球第六大車廠

大陸汽車前10月銷量逾1800萬輛 「斷層式」領先美國

相關新聞

鴻海推一把 本田、日產加速談合併

日本經濟新聞與讀賣新聞報導，本田與日產汽車將討論合併，而促成這項汽車業歷史性變化背後，隱藏著台灣鴻海的身影。鴻海有意收購...

本田、日產談合併 外媒：結盟恐非萬靈丹

日本第二大車廠本田傳出將與第三大車廠日產合併，並成立一間控股公司，可能把三菱汽車也納入；儘管此舉有望削減成本並提高利潤，...

Fed利率決策／聯準會降息1碼 暗示明年調降幅度變小 美股走跌

美國聯準會（Fed）在美東時間18日決議降息1碼，連續第三次調降利率，將聯邦資金利率目標區間下調至4.25%~4.50%...

大陸電動車崛起 重塑全球汽車產業

華爾街日報報導，日本本田與日產汽車探索合併，主因之一是這兩家車廠在中國大陸市場無法因應大陸電動車競爭，凸顯大陸在汽車市場...

日兩大車廠合併 凸顯打不贏紅鏈的困境

本田（Honda）與日產（Nissan）這兩家日本汽車巨頭正討論合併的可能性，鴻海也對日產提出收購邀約，日產面臨遭收購的...

疑涉網攻 美擬禁陸名牌路由器

華爾街日報十八日報導，美國正調查在中國大陸創立的製造商TP-Link旗下家用網路路由器，是否與造成國安風險的網路攻擊有關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。