Stellantis新車要在義國生產

Stellantis集團承諾，未來幾年將於義大利各工廠生產新車型，以改善與義國政府的關係，並安撫因當地產量劇減而感到不滿的工會領袖。

彭博資訊報導，Stellantis大歐洲地區主管英帕拉托與工會和工業部長烏爾梭，17日在羅馬會談時表示，義大利的工廠皆不會關閉，在生產新車的帶動下，2026年的產能將會上升。他說，Stellantis計劃明年在義大利投資20億歐元（21億美元），並承諾對義國供應商的訂單金額會達到60億歐元。

英帕拉托指出，依據新計畫，Stellantis估算明年在義國的產量為50萬輛，並於2026年增加50%到75萬輛，大致與2023年的產量相符。他說，他不會承諾將產量提升到當局原先要求的100萬輛，「明年會相當艱困，我不會許下無法兌現的承諾。」

Stellantis將於未來幾年，在義大利杜林的Mirafiori廠生產新一代的飛雅特500，同時也會在南部的Pomigliano廠以新平台製造車輛。

歐洲各大車廠正苦於因應電動車買氣降溫、來自比亞迪等中國車廠的競爭加劇等困境。