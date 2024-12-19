美擬禁售大陸網通設備

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

知情人士透露，美國當局正在調查中國大陸網通公司TP-Link是否構成國安風險，因該公司生產的家用路由器，可能與網路攻擊有關，美國政府還考慮是否禁售這些網通設備。

TP-Link創立於中國大陸深圳，該公司生產的路由器、無線網路設備以物美價廉著稱，同級產品常是競爭對手的一半以下，在美國的中小企業與家庭用戶有高達65%的市占，是亞馬遜網站推薦的消費級網通產品第一品牌，並與300多家美國網路供應商合作。

道瓊社引述知情人士報導，美國商務部、國防部與司法部都已各自對TP-Link展開調查，其中商務部的一個單位已向TP-Link發出傳票。美國政府可能明年就會查禁TP-Link產品。

針對該公司的行動可能會落到即將上任的川普政府身上，而後者已暗示將對中國大陸採取強硬立場。

知情人士說，TP-Link出貨給客戶的路由器，經常有安全漏洞，而該公司一直未能解決。

微軟在今年10月發表的研究報告指出，中國駭客大舉利用TP-Link產品的安全漏洞，對美國智庫、政府機構、非政府組織以及國防承包商發動攻擊。

網路攻擊 美國

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