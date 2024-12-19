美擬禁售大陸網通設備
知情人士透露，美國當局正在調查中國大陸網通公司TP-Link是否構成國安風險，因該公司生產的家用路由器，可能與網路攻擊有關，美國政府還考慮是否禁售這些網通設備。
TP-Link創立於中國大陸深圳，該公司生產的路由器、無線網路設備以物美價廉著稱，同級產品常是競爭對手的一半以下，在美國的中小企業與家庭用戶有高達65%的市占，是亞馬遜網站推薦的消費級網通產品第一品牌，並與300多家美國網路供應商合作。
道瓊社引述知情人士報導，美國商務部、國防部與司法部都已各自對TP-Link展開調查，其中商務部的一個單位已向TP-Link發出傳票。美國政府可能明年就會查禁TP-Link產品。
針對該公司的行動可能會落到即將上任的川普政府身上，而後者已暗示將對中國大陸採取強硬立場。
知情人士說，TP-Link出貨給客戶的路由器，經常有安全漏洞，而該公司一直未能解決。
微軟在今年10月發表的研究報告指出，中國駭客大舉利用TP-Link產品的安全漏洞，對美國智庫、政府機構、非政府組織以及國防承包商發動攻擊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言