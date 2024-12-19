鎧俠掛牌東京證交所 首日收盤大漲一成

日本記憶體晶片大廠鎧俠（Kioxia）18日在東京證交所掛牌上市，收盤大漲約10%，凸顯出投資人對這檔日本今年第三大首次公開發行股票（IPO）的強勁需求。

彭博資訊報導，鎧俠18日掛牌後股價先跌後漲，收盤達到1,601日圓，比發行價1,455日圓高約10%，市值達到約8,630億日圓（56億美元），但仍遠低於貝恩資本主導的投資人聯盟2018年收購時所出資的180億美元。

鎧俠的前身為東芝記憶體，是目前全球第三大NAND製造商，在經過多年包含與日本政府在內的多方協商後，才得以掛牌。該公司發行價為先前提案的價格區間中點。

據日本交易所集團（JPX）數據，日本今年大多數有提供價格區間的IPO，掛牌首日收盤價都超過區間上限。

Asset Management One資產管理人岩本誠一郎表示，鎧俠的股價變動反映了投資人對其復甦的期待，其相對平易的發行價也吸引了一些買進。

彭博彙整數據顯示，鎧俠的股價淨值比（PBR）約為1.84倍，美國對手美光（Micron）則為2.67倍。

今年日本的IPO市場共籌資約9,380億日圓，達2018年來最大金額。彭博彙整數據顯示，雖然包括地鐵公司東京地下鐵（Tokyo Metro）和X光設備製造商Rigaku控股在內的大型上市案吸引投資人注意，但今年交易件數卻下滑至十年來最低，顯示大型交易正主宰市場。

投資人正在關注鎧俠是否會和其他記憶體晶片同業一樣，受益於微軟和亞馬遜等科技大廠帶起的數兆美元全球資料中心投資熱潮。NAND記憶體的功能是用來在智慧手機和資料中心伺服器中儲存資訊。

不過，NAND價格至今尚未從疫情期間全球手機需求銳減引發的長期低迷中完全恢復。和鎧俠在日本北部合資經營製造據點的威騰電子（Western Digital）近來警告，第4季的NAND定價仍持續疲弱。

Asymmetric Advisors日本股市策略師安瓦薩德表示，目前並沒有鎧俠IPO將「引起市場熱絡」的初步跡象，「但略有起色仍是事實」。

雖然掛牌將提供鎧俠在資本密集半導體業裡另一種籌資選項，但這也將增加外界對其財務狀況的審視。

鎧俠表示，在截至9月底的上季，淨利從前一季的698億日圓增加至1,060億日圓，主因是供需平衡改善。但仍有分析師擔心該公司在高度競爭記憶體晶片市場中的前景。

Comgest投資組合經理凱伊說：「其四～五倍的市值營收比（PSR）值得討論，那或許代表半導體股在日本市場的稀缺價值，但可能也很難證明其他什麼。」