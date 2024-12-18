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市場緊盯Fed利率決策 道瓊早盤漲0.3% 試圖掙脫十連跌

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
市場緊盯Fed利率決策，道瓊18日早盤漲0.2%。 路透
市場緊盯Fed利率決策，道瓊18日早盤漲0.2%。 路透

在聯準會（Fed）今年最後一次利率決策出爐前夕，道瓊工業指數18日早盤上漲137點，試圖擺脫連續十個交易日下跌的困境。

道瓊工業指數早盤漲0.3%，標普500和那斯達克綜合指數開低後翻紅。費城半導體指數漲1.1%、台積電ADR漲近1.5%。在本周稍早跌入修正領域的輝達，早盤跳漲3.4%。

Fed利率決策將在美東時間18日下午2時（台北時間19日凌晨3時）出爐，芝商所FedWatch工具顯示，交易員目前押注Fed降息1碼的機率高達95%。

投資人也將緊盯決策官員的經濟展望與主席鮑爾的談話，試圖為未來數月的經濟前景找尋線索。外界預期，Fed可能削減明年的降息預期，原因是通膨仍頑強。

Baird公司投資策略師梅菲爾德說：「我想Fed會降息，但我想鮑爾的措辭與語調，可能會是一段時間來最偏鷹派。」他認為，Fed可能會對明年降息四次抱持猶豫態度。

不過，梅菲爾德也說，Fed政策帶來的波動性，通常不會延續太久。

Fed 指數

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