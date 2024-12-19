Fed 明年決策 面臨抉擇

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國聯準會Fed）預定台灣時間19日凌晨3時公布最新利率決策，市場一面倒認定，Fed在拜登政府任內最後一次政策會議宣布降息1碼，為勞動市場提供支持。

各界普遍也認為，這次一併公布的最新點狀圖，對未來利率預測水位將高於9月，使最終利率提高到更接近市場預期的水位。

英國劍橋大學女王學院院長、安聯集團經濟顧問伊爾艾朗在彭博資訊撰文指出，至於明年Fed將如何作為，是一項饒富趣味的辯題。許多人士預期元月暫停降息後，3月將再恢復，且全年將維持每季降息1碼路徑。很少有人認為本周便是這次降息周期終點。

但由於各界對川普主政後美國通膨、經濟成長及政策意向看法分歧，因此對利率走向也意見分歧；明年利率將進一步下降多少、下降速度多快，愈來愈不確定。另外，去年底時市場曾預測今年將降息7碼，但實際上只降4碼，也使市場預測趨於審慎。上周公布的11月消費者物價指數（CPI）報告指出，核心CPI月升幅已連續四個月黏著在0.3%，證實通膨回降到目標的軌跡並不平順，同樣值得注意的是，多項經濟活動數據普遍高於預估。

伊爾艾朗指出，在這種環境下，Fed不久後便將不得不面對重要的政策抉擇，這對美國「經濟例外主義」及美股多頭走勢能否持續將有重大影響。Fed終將必須改變現行決策模式，包括從過度依賴歷史數據，轉為容納更多策略性的前瞻作法；當Fed最終做出選擇時，必將對美國及全球經濟成長、市場價格及震盪幅度產生重大影響。

Fed 美國聯準會 降息

延伸閱讀

中國成熟製程威脅 經部：台IC設計先進製程比重拚43%

美國兩黨達成協議 避免耶誕節前政府停擺

川普新經貿顧問：增關稅不會助長通膨 學者業者均不樂觀

拜登沉默面對任期將盡 川普掌握全球話語權

相關新聞

鴻海推一把 本田、日產加速談合併

日本經濟新聞與讀賣新聞報導，本田與日產汽車將討論合併，而促成這項汽車業歷史性變化背後，隱藏著台灣鴻海的身影。鴻海有意收購...

本田、日產談合併 外媒：結盟恐非萬靈丹

日本第二大車廠本田傳出將與第三大車廠日產合併，並成立一間控股公司，可能把三菱汽車也納入；儘管此舉有望削減成本並提高利潤，...

Fed利率決策／聯準會降息1碼 暗示明年調降幅度變小 美股走跌

美國聯準會（Fed）在美東時間18日決議降息1碼，連續第三次調降利率，將聯邦資金利率目標區間下調至4.25%~4.50%...

大陸電動車崛起 重塑全球汽車產業

華爾街日報報導，日本本田與日產汽車探索合併，主因之一是這兩家車廠在中國大陸市場無法因應大陸電動車競爭，凸顯大陸在汽車市場...

本田日產重磅聯手 圖解兩家合併進程、全球車市版圖

日本兩大車廠本田與日產18日公布聲明證實正在協商合併，尋求透過單一控股公司方式營運，預計很快為新實體簽署一項合作備忘錄，...

經濟快評：Fed確認將減緩降息速度

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會18日決定再度降息1碼，聯邦基金利率為4.25-4.50%，會後聲明與經濟預測摘要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。