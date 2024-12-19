Fed 明年決策 面臨抉擇

美國聯準會（Fed）預定台灣時間19日凌晨3時公布最新利率決策，市場一面倒認定，Fed在拜登政府任內最後一次政策會議宣布降息1碼，為勞動市場提供支持。

各界普遍也認為，這次一併公布的最新點狀圖，對未來利率預測水位將高於9月，使最終利率提高到更接近市場預期的水位。

英國劍橋大學女王學院院長、安聯集團經濟顧問伊爾艾朗在彭博資訊撰文指出，至於明年Fed將如何作為，是一項饒富趣味的辯題。許多人士預期元月暫停降息後，3月將再恢復，且全年將維持每季降息1碼路徑。很少有人認為本周便是這次降息周期終點。

但由於各界對川普主政後美國通膨、經濟成長及政策意向看法分歧，因此對利率走向也意見分歧；明年利率將進一步下降多少、下降速度多快，愈來愈不確定。另外，去年底時市場曾預測今年將降息7碼，但實際上只降4碼，也使市場預測趨於審慎。上周公布的11月消費者物價指數（CPI）報告指出，核心CPI月升幅已連續四個月黏著在0.3%，證實通膨回降到目標的軌跡並不平順，同樣值得注意的是，多項經濟活動數據普遍高於預估。

伊爾艾朗指出，在這種環境下，Fed不久後便將不得不面對重要的政策抉擇，這對美國「經濟例外主義」及美股多頭走勢能否持續將有重大影響。Fed終將必須改變現行決策模式，包括從過度依賴歷史數據，轉為容納更多策略性的前瞻作法；當Fed最終做出選擇時，必將對美國及全球經濟成長、市場價格及震盪幅度產生重大影響。