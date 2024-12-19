可可豆期貨價格18日在紐約商品市場攀升到每噸超過12,000美元，再創歷史新高，主要是全球最大產地象牙海岸減產的加劇擔憂。

紐約交易最活絡的可可豆期貨合約，18日一度上漲3.4%至每噸12,163美元。西非產地的收成不佳導致可可豆價格今年已漲兩倍，加劇了相關業者虧損並迫使其以庫存支應。倫敦的可可豆價格也漲逾3%。

本季象牙海岸可可豆收穫量可能低於預期，加深市場對供給的疑慮。分析師及期貨交易人士預測，象牙海岸在10月開始的2024至2025年產季產量將有190萬噸，低於該國政府預測的210至220萬噸。

荷蘭國際集團（ING）的策略團隊表示，可可和咖啡供應持續緊縮，加上氣候的不確定性，意味著價格波動情況會持續到明年。

ING在研究報告中援引國際可可組織（ICCO）數據指出，全球可可市場於2023-2024銷售年度出現60多年來最大赤字，主因為象牙海岸和迦納這兩個全球最大可可生產國作物歉收。

ING商品策略主管派特森在11日發布的報告表示：「雖然2024-2025銷售年度的前景看起來較佳，但各界仍然擔心西非氣候走向及其對這一季產量的影響。」