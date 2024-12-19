英通膨升溫 市場押不會降息

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
市場預估，英國央行在19日的政策會議上將宣布利率保持不變在4.75%。 （路透）
市場預估，英國央行在19日的政策會議上將宣布利率保持不變在4.75%。 （路透）

英國通膨率連續第二個月升幅擴大，是兩年多來首見，但經濟成長低迷，市場擔心英國將陷入停滯性通膨，也提高英格蘭銀行（BOE，央行）19日決議利率按兵不動的可能性。

英國國家統計局（ONS）18日公布的數據顯示，11月消費者物價指數（CPI）年升2.6%，符合市場預期，但升幅大於10月的2.3%，且是八個月來最大，離央行的目標2%也更遠。若與前月相比，11月CPI月升0.1%，符合預期，但升幅低於前月的0.6%。

歐英CPI走勢
歐英CPI走勢

11月的核心通膨（不包括能源和食品）也隨著服務價格仍以5%的速度勁揚而升溫，年升率達3.5%，高於前月的3.3%。決策者擔心，工資上漲將繼續推升勞力密集的服務業價格。

英國工業聯合會（CBI）首席經濟學家薩托瑞爾斯表示，通膨攀升「凸顯出英國持續承受物價壓力」，薪資的成長與政府的財政計畫將使明年繼續維持此一趨勢。

市場預估，英國央行在19日的政策會議上將宣布利率保持不變在4.75%，與歐洲央行（ECB）上周宣布今年來第四次降息成明顯對比，畢竟兩個經濟體正面臨不同的風險。根據歐盟統計局18日公布的數據，歐元區11月CPI年升2.2%，比日前公布的初值低了0.1個百分點，月升幅則跌入負數，為負0.3%。

ECB首席經濟學家雷恩18日表示，美國若對歐洲進口商品加徵關稅，將削弱歐元區的經濟成長，但對通膨的影響尚無法確定。ECB上周將歐元區明年經濟成長率預估值從1.3%下修至1.1%，不過雷恩指出，在某些情況下，通膨會因關稅提高而放緩，在另一些狀況下則會加速。

英國央行總裁貝利本月初表示，未來通膨將比預期中的更頑強，迫使決策者長期不降息。本周稍早的新數據顯示，到10月為止英國工資已連續三個月加速上漲。

南韓央行總裁李昌鏞18日也表示，「低通膨」時代一、兩年內不可能降臨，央行將維持現有2%的通膨目標到下次政策檢討。  

英國 通膨

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