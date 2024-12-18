高價鞋款受歡迎 勃肯鞋上季銷售攀升
勃肯鞋（Birkenstock）公司表示，上季高階涼鞋及包頭鞋款（clog）的銷售額攀升，並試圖說服投資人，產品仍相當流行。
彭博資訊報導，勃肯鞋公司18日表示，上季銷售額達4.56億歐元（4.79億美元），較去年同期成長22%，略高於預估。主因是包頭鞋、靴子、拖鞋等高單價產品的需求強健。
該公司表示，上季經調整後的稅息前折舊攤提前獲利（EBITDA），成長約31%至1.25億歐元，並估計明年銷售最多將增17%至約21億歐元，與彭博彙整的分析師預估相符。
執行長Oliver Reichert努力說服投資人，勃肯鞋能維持十年多來不墜的熱度，方法是維持流行、擴大德國與葡萄牙產能、鎖定先前未開發的中國大陸和印度市場。勃肯也擴大推出價格較低的塑膠鞋款，這類鞋子適用於海灘和潮溼天候，帶來新客戶，並讓長期粉絲增購新鞋。
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