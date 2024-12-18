歐元區11月通膨率微幅下修為2.2% 趨勢符合目標

中央社／ 布魯塞爾18日綜合外電報導

根據官方今天公布的修正數據，歐元區20國11月通貨膨脹年增幅度略低於先前的估算。

法新社報導，根據歐盟統計局（Eurostat），修正後的歐元區11月消費者物價指數年增率為2.2%，較11月29日公布的2.3%略低。

歐元區通膨率於9月觸及1.7%的3年低點後，已反彈到歐洲中央銀行（European Central Bank）設定的2.0%的長期目標之上。10月通膨率剛好是2%。

但基礎趨勢仍符合歐洲央行目標，通膨率已從俄羅斯入侵烏克蘭後於2022年底漲破10%的高點回落。

過去3個月歐元區的核心通膨率穩定地維持在2.7%。核心通膨率剔除波動較大的能源、糧食和菸酒價格，是歐洲央行決定是否降息的關鍵指標。

通貨膨脹似乎已出現受控趨勢，且歐元區經濟顯露出疲軟跡象，總部位在法蘭克福的歐洲央行上週再次降息。

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）已經暗示會進一步降息。

俄羅斯 歐元區 通膨

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