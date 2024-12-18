英國11月CPI年增2.6% 通膨升溫重創降息機率

中央社／ 倫敦18日綜合外電報導

今天公布的英國官方數據顯示，11月通貨膨脹年增率進一步偏離英國央行英格蘭銀行（Bank of England）的通膨目標，鞏固市場認為英格蘭銀行本週將避免降息的預期。

英國國家統計局（ONS）在聲明中說，與去年11月相比，消費者物價指數（CPI）年增2.6%，高於10月的2.3%。

英國CPI年增率在9月創下1.7%的3年新低，隨後因能源價格上漲，讓CPI年增率回升到英國央行2.0%的通膨目標之上。

11月通膨再度升溫對工黨政府是進一步的打擊，自從7月上台以來，工黨政府發現其對於經濟成長的努力失靈。

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）在回應通膨數據時說：「我知道家庭仍在疲於應付生活成本，今天的數據提醒我們，長期以來經濟沒有服務勞動階層。」

英國國家統計局說，11月通貨膨脹上揚最大主因來自交通。

11月的核心CPI（不包括能源、食品及菸酒）年增3.5%，高於10月的3.3%。

CPI 英國 通膨

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