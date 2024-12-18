聽新聞
0:00 / 0:00

印尼央行按兵不動 穩定匯率和支持經濟

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
印尼央行行長瓦瑞耀宣布，第三度決議維持基準利率不變，以穩定匯率為第一要務。路透
印尼央行行長瓦瑞耀宣布，第三度決議維持基準利率不變，以穩定匯率為第一要務。路透

印尼央行在12月的貨幣政策會議上再次按兵不動，利率連三凍，以穩定匯率和支持經濟為第一要務。

印尼央行18日決議，將繼續維持基準利率在6%。隔夜存款利率及放款利率也維持不變，分別為5.50%及6.75%。

印尼央行行長瓦瑞耀在記者會中表示，以上決策用意在於支持印尼的經濟成長，維持印尼盾的穩定，並將今、明年的通膨控制在1.5%至3.5%目標區間之內。

華爾街日報調查七位經濟學家的意見，其中有四位預測央行將會維持利率不變，三位預測將會調降1碼（25個基點）。

此時正值美國聯準會（Fed）準備宣布利率決議，外界普遍認為Fed將降息1碼。經濟學家認為，在Fed決策出爐之前，亞洲各國央行現階段宜靜觀其變，特別是美國明年的貨幣政策走向，以及Fed是否會走向鴿派路線，都還充滿不確定性。

分析師認為，在美元走強使印尼盾承壓之際，印尼央行的優先要務將是維持印尼盾的穩定，而非拉近印尼與美國之間的利差。

滙豐銀行經濟學家也預期，景氣循環、財政及政治等因素均在拉高美元，未來印尼央行將會優先穩定匯率，採取更加漸進的降息路徑。

印尼央行9月啟動降息，但此後一直維持利率不變。為了撐匯，印尼央行在11月延續了暫停降息的政策，並指出地緣政治及國際經濟的不確定性升高。印尼央行當時說，新興市場國家需要助其建構韌性的強大政策應對，以抵抗美國未來政治發展所帶來的潛在負面影響，比如美元的強勢，以及美國大選後外國資金外流的隱憂。

印尼 美國大選

延伸閱讀

喜迎聖誕與冬至 金門大學辦「璀璨‧築夢聖誕」邀社團歌舞

印尼明年將調高增值稅 智庫：衝擊中低收入戶

00959B公布第三次配息結果 每單位配發0.052元

00959B配0.052元…「債息很有吸引力」年化達6.3％！本周聯準會將宣布降息一碼

相關新聞

傳三星Exynos 2500要委外代工 外人也只有台積電能做

科技網站WccfTech引用南韓媒體The Bell的報導指出，南韓三星電子可能考慮找「外部夥伴」代工它的Exynos ...

博通股價暴漲的原因是ASIC風潮再起！ 對輝達意味為何？

人工智慧（AI）熱潮出現新贏家，博通（Broadcom）得益於客製化AI晶片訂單大增，股價暴衝，市值突破1兆美元。摩根士...

市場緊盯Fed利率決策 道瓊早盤漲0.3% 試圖掙脫十連跌

在聯準會（Fed）今年最後一次利率決策出爐前夕，道瓊工業指數18日早盤上漲137點，試圖擺脫連續十個交易日下跌的困境。

高價鞋款受歡迎 勃肯鞋上季銷售攀升

勃肯鞋（Birkenstock）公司表示，上季高階涼鞋及包頭鞋款（clog）的銷售額攀升，並試圖說服投資人，產品仍相當流...

本田日產欲合併 分析師們怎麼看

日本本田汽車（Honda）和日產汽車（Nissan）傳出可能合併，清楚展現出在面對特斯拉和中國大陸對手的挑戰下，過去被認...

印尼央行按兵不動 穩定匯率和支持經濟

印尼央行在12月的貨幣政策會議上再次按兵不動，利率連三凍，以穩定匯率和支持經濟為第一要務。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。