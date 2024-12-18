印尼央行按兵不動 穩定匯率和支持經濟

印尼央行在12月的貨幣政策會議上再次按兵不動，利率連三凍，以穩定匯率和支持經濟為第一要務。

印尼央行18日決議，將繼續維持基準利率在6%。隔夜存款利率及放款利率也維持不變，分別為5.50%及6.75%。

印尼央行行長瓦瑞耀在記者會中表示，以上決策用意在於支持印尼的經濟成長，維持印尼盾的穩定，並將今、明年的通膨控制在1.5%至3.5%目標區間之內。

華爾街日報調查七位經濟學家的意見，其中有四位預測央行將會維持利率不變，三位預測將會調降1碼（25個基點）。

此時正值美國聯準會（Fed）準備宣布利率決議，外界普遍認為Fed將降息1碼。經濟學家認為，在Fed決策出爐之前，亞洲各國央行現階段宜靜觀其變，特別是美國明年的貨幣政策走向，以及Fed是否會走向鴿派路線，都還充滿不確定性。

分析師認為，在美元走強使印尼盾承壓之際，印尼央行的優先要務將是維持印尼盾的穩定，而非拉近印尼與美國之間的利差。

滙豐銀行經濟學家也預期，景氣循環、財政及政治等因素均在拉高美元，未來印尼央行將會優先穩定匯率，採取更加漸進的降息路徑。

印尼央行9月啟動降息，但此後一直維持利率不變。為了撐匯，印尼央行在11月延續了暫停降息的政策，並指出地緣政治及國際經濟的不確定性升高。印尼央行當時說，新興市場國家需要助其建構韌性的強大政策應對，以抵抗美國未來政治發展所帶來的潛在負面影響，比如美元的強勢，以及美國大選後外國資金外流的隱憂。