紐時：馬斯克和SpaceX一再違規 面臨聯邦安全審查
「紐約時報」今天報導，針對是否遵守目的在保護國家安全的聯邦通報規定，太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克和這家公司至少面臨3項聯邦審查。
路透社報導，這不是馬斯克（Elon Musk）在安全上的做法首度遭到五角大廈質疑。
2018年，身兼美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長的馬斯克在美國喜劇演員喬羅根（Joe Rogan）的網路直播節目中吸大麻，也引發五角大廈對他所享有的安全許可展開審查。
五角大廈官員曾表示，一旦發現潛在違規行為，通常就會展開此類審查。
「紐約時報」（The New York Times）引述8位對SpaceX和內部文件知情的人士報導，空軍、國防部監察長，以及主管情報和安全的國防部副部長再度對馬斯克展開審查。
報導指出：「馬斯克及所屬火箭公司SpaceX一再未能遵守旨在保護國家機密的聯邦通報協議，包括不提供他與外國領導人會面的某些細節。」
SpaceX總裁兼營運長蕭特威爾（Gwynne Shotwell）離開華府的活動時，被路透社記者問到上述安全審查問題或相關調查時拒絕評論。
馬斯克未立即回應置評請求。
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