比特幣頻創新高 精品業擬提供加密貨幣支付服務

比特幣幣值飆漲，吸引了高檔時尚品牌和零售業者的注意，進一步引發他們提供加密貨幣支付服務的興趣，將觸角伸及有錢人的新電子錢包，建立加密貨幣投資人的忠誠度。

直到最近，只有少數精品業者嘗試提供加密支付服務，像是酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）旗下精品腕錶品牌御博（Hublot）與豪雅（TAG Heuer），以及開雲集團（Kering）的古馳（Gucci）和巴黎世家（Balenciaga）曾經嘗試加密支付服務。

近幾週來，法國高檔精品百貨春天百貨（Printemps）宣布將和全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance），以及法國金融科技公司Lyzi合作，法國店內將接受比特幣、乙太幣在內的加密貨幣，成為歐洲第一家接受加密貨幣支付的百貨業者。

精品打火機和鋼筆製造商都彭（S.T. Dupont）則是告訴路透社，該公司的目標是在年底假期旺季前，巴黎的兩家店面能接受加密貨幣支付。

基於體驗的情況下，維珍郵輪公司（VirginVoyages）本月開始提供旗下第一個接受比特幣支付的產品，一張價值12萬美元的年票，可以搭乘郵輪達一年。

監管機關長期以來警告，比特幣等加密貨幣是高風險資產，在現實生活中的用途有限。高度波動性則是難以為普遍支付工具的另一大障礙。

但美國總統當選人川普矢言力挺，推動比特幣飆漲。標準普爾（S&P）分析師指出，論述的風向開始轉變，轉向稱金融市場的區塊鏈創新可提高加密貨幣的可預測性。

時尚精品業者一向想方設法迎合科技富豪，不但在矽谷高檔購物中心開設店面，甚至推出了HermesApple Watch等產品，結合了柏金包（Birkin）的招牌縫製皮錶帶和蘋果可連網手錶。

比特幣飆漲，也創造財富新貴，在比特幣16日突破10萬7000美元的歷史新高之際，精品業者則面臨多年來最大幅度的衰退，亟思尋找新成長來源。

標普全球評級（S&P Global Ratings）數位資產分析師歐尼爾（Andrew O’Neill）表示，提供加密貨幣支付服務是企業將自己打造成創新品牌的一種方式。而不是「一個只向嬰兒潮世代銷售的古板老品牌」。

然而，這種支付選項很大程度上只是象徵性。零售商通常會將這些收到的加幣貨幣兌換成歐元或美元，以抵銷波動的風險。而對顧客而言，付款方式被視為「某種」交易平台PayPal或Venmo已解決的問題。

分析師指出，但對於比特幣的投資人來說，在自己的投資標的價值飆漲之際，設計師名牌手提包或精品腕錶，顯然成為分散投資組合的選項。

開雲集團（Kerin）首席客戶暨數位長波特（Gregory Boutte）描繪該集團對於科技的策略是「測試學習」，而不是「靜觀其變」。

開雲旗下的明星精品Gucci自2022年起就可以在美國使用10種加密貨幣，購買大多數的商品。

法國的春天百貨正在把加密貨幣支付服務擴展至紐約市，並打算明年3月在華爾街地區開設一個多品牌的零售商。

比特幣2021年底狂飆，當時引發多家時尚品牌的興趣，包括LVMH繼承人佛瑞德里克．阿爾諾（FredericArnault）執掌的豪雅錶品牌，以及開雲集團旗下的古馳雙雙於翌年在美國提供部分商品可以加幣貨幣支付的服務。