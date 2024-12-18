市場靜待Fed會議亞股走勢分歧 日產傳談合併漲逾20%

中央社／ 香港18日綜合外電報導
圖為亞股示意圖。法新社
圖為亞股示意圖。法新社

亞洲股市今天走勢震盪，終場漲跌不一。投資人靜待美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議結果；日產汽車今天在傳出和對手本田汽車洽談合併消息帶動下，股價飆漲逾20%。

聯準會宣布利率決議前，能帶動亞股走勢的題材不多。隨著出爐的經濟數據好壞參半，投資人獲利了結的情況下，前一天的華爾街股市收跌。

外界普遍預期聯準會將連續第3次降息，但市場聚焦在會後發布的聲明，投資人期盼從中一窺明年政策計畫線索。

美國通膨減緩，但仍在聯準會目標2%之上，加上勞動市場依然強勁，決策者在有信心引導經濟軟著陸的情況下，自9月以來開始實施寬鬆貨幣政策。

然而，隨著美國總統當選人川普下月將再度入主白宮，

他承諾減稅、鬆綁管制，並對來自中國的進口產品徵收關稅，讓市場憂心通膨再起，迫使聯準會重新評估降息時間表。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「我們正經歷一場變革和不確定的旋風，這將對全球經濟產生深遠影響。」

他指出，關鍵在於聯準會是否會從明年1月的決策會議開始暗示暫停降息。

前一天的華爾街股市雖下滑，但僅略低於近期歷史高點，亞股今天則是走勢分歧。

香港、上海、首爾和台北股市都上漲；雪梨、新加坡、威靈頓、馬尼拉和雅加達股市則挫跌。

日股今天收跌，不過，日產汽車在媒體披露和本田汽車洽談合併消息激勵下，收盤大漲23.7%。

投資人 美國 聯準會

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