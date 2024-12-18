日產和本田擬合併 日產最大股東怎麼說？

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
知情人士透露，日產最大股東雷諾汽車（Renault）對日產和本田協商合併一事，抱持開放態度。路透
知情人士透露，日產最大股東雷諾汽車（Renault）對日產和本田協商合併一事，抱持開放態度。路透

日產汽車和本田汽車擬協商進行合併之際，知情人士透露，日產最大股東雷諾汽車（Renault）對此抱持開放態度。這家法國汽車製造商和日產是長期結盟夥伴，而日產卻深陷危機，雷諾正尋求方法使自己免於受其影響。

彭博引述知情人士報導，由於雷諾本身不願意再向日產注資，迫切希望日產找到壯大自身的方式。雷諾持有日產36%的股份，仍是後者最大股東，任何協議能否獲得雷諾的批准，將至關重要。

知情人士指出，儘管雷諾原則上願意接受能夠增強日產實力的交易，但將密切評估對日產提出的所有報價，以維護自身的利益。日產與本田的談判仍處於早期階段。

日產和本田在各國都遭遇挑戰，尤其是中國大陸，比亞迪等當地車廠開始占據主導地位。

情人 日產 本田

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