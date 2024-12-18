日產和本田擬合併 日產最大股東怎麼說？
在日產汽車和本田汽車擬協商進行合併之際，知情人士透露，日產最大股東雷諾汽車（Renault）對此抱持開放態度。這家法國汽車製造商和日產是長期結盟夥伴，而日產卻深陷危機，雷諾正尋求方法使自己免於受其影響。
彭博引述知情人士報導，由於雷諾本身不願意再向日產注資，迫切希望日產找到壯大自身的方式。雷諾持有日產36%的股份，仍是後者最大股東，任何協議能否獲得雷諾的批准，將至關重要。
知情人士指出，儘管雷諾原則上願意接受能夠增強日產實力的交易，但將密切評估對日產提出的所有報價，以維護自身的利益。日產與本田的談判仍處於早期階段。
日產和本田在各國都遭遇挑戰，尤其是中國大陸，比亞迪等當地車廠開始占據主導地位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言