日經：本田與日產決心邁向整合 鴻海成推手

日本汽車界今天傳出重大訊息，經營不善的日產汽車將跟本田汽車展開整合協商。日經分析背後因素跟台灣鴻海有意收購日產股份有關，促成本田與日產下定決心全力推動整合。

面對日媒報導，日產今天聲明「正針對各種可能性進行評估」；本田也聲明「正在進行各種評估」。

日本經濟新聞與讀賣新聞報導，本田汽車與日產汽車將針對經營整合啟動協商，而促成這項歷史性大規模重組決定的背後，隱藏著台灣鴻海的身影。

鴻海過去一段時間曾鎖定經營不善的日產，試圖暗中參與經營。如果鴻海意圖得以實現，本田與日產的合作可能會回到原點，因此讓兩家公司決定全力邁向整合。

從今年秋天開始，鴻海身影不時出現在日產周邊。鴻海因為代工美國蘋果智慧型手機實現成長。鴻海雖然目前仍以IT設備代工為主力，但2019年表明投入作為未來重點項目的純電動車（EV）領域。

負責EV業務的是鴻海電動車策略長關潤，他曾是日產的第3號人物，並擔任過日本電產社長，2023年被挖角到鴻海。肩負在全球EV市場達到4成市占率長期目標的關潤，將眼光望向老東家日產。

此外，也因為鴻海期待成為客戶的美國新興EV製造商相繼破產，便將重點放在開拓日本市場。鴻海9月提出將在使用子公司夏普的零組件技術同時，親自參與EV研發。

日產擁有從2010年開始量產EV車款的實際成果，鴻海似乎希望透過投資日產，獲取EV製造的專業知識及全球銷售能力。

作為參與日產經營的手段，鴻海聚焦法國雷諾汽車（Renault）放在信託銀行的日產股份。雷諾在1999年出資取得陷入經營不善的日產43%股份，成為日產最大股東。

不過，日產把雷諾擁有強大影響力的情況視為不平等條約，過去很長一段時間都要求修正為對等關係。2023年11月，日產與雷諾在時隔24年後修正雙方資本關係，雷諾將調降出資比率，與日產達成相互持股15%的協議。

雷諾為階段性釋出持有的部分日產股份，暫時轉移到法國信託銀行，截至今年9月止，還有22.8%的日產股份存放該信託銀行內，鴻海似乎認為，如果能取得這些股份，將能參與日產經營。

日產方面也察覺到鴻海動作，暗中針對防止收購商議對策。對於正面臨經營不善的日產來說，想避免鴻海參與其經營。

日產在主力市場的美國及中國銷量呈現嚴重低迷，2024年4月到9月的上半年度合併淨利只剩192億日圓，較2023年同期暴跌94%。

作為改善對策，日產11月提出在全球裁員約9000人並減產2成的結構改革，但如果鴻海參與經營的話，日產將面臨更大規模裁員的風險。

不僅日產，本田也對鴻海動向抱持警戒。本田8月已跟日產展開全面業務合作，也針對共用EV基礎零組件與車用軟體等開始協商。

本田相關人士對日產方面提出強烈警告「如果日產和鴻海合作的話，這裡的合作就會化為烏有」，但反過來說也顯示本田方面的焦慮。

對本田來說，與日產的合作是成長核心，無論如何都想避免破局。如果鴻海對日產發動敵對的股票公開收購（TOB），本田也曾評估過要成為「友好的收購者」。

不過，本田與日產要邁向整合的不安因素就是日產經營狀態，針對控股公司出資比率與投資負擔的協商恐怕會遇到困難。

進入12月後，鴻海檯面下的行動變為活躍。有消息傳出關潤預定在法國巴黎與雷諾集團執行長梅奧（Luca de Meo）會談。日產相關人士也認為，「屆時鴻海探詢收購日產股份也非不可思議之事」。