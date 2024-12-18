可可期貨價2024漲逾180% 估2025續維持歷史高位

巧克力關鍵原料價格今年暴漲，促使分析師們再度針對極端價格波動示警。

美國財經媒體CNBC報導，紐約明年3月交割的可可期貨今天上漲1%，來到每噸1萬1938美元，再度創下歷史新高，但稍後已回吐部分漲幅，截至美東時間上午8時20分左右的交易價格為1萬1864美元。

紐約可可期貨在前一交易日曾觸及1萬1925美元的盤中歷史新高，今年迄今已上漲逾180%。

全球約3/4可可產自西非，但當地惡劣的氣候條件和供應吃緊，再次引發各界關切。

荷蘭銀行巨頭荷蘭國際集團（ING）的策略團隊表示，可可和咖啡市場持續緊縮，加上氣候的不確定性，意味著價格波動情況會持續到明年。

ING在研究報告中援引國際可可組織（ICCO）數據指出，全球可可市場於2023-2024銷售年度出現60多年來最大赤字，主因為象牙海岸和迦納這兩個全球最大可可生產國作物歉收。

ING商品策略主管派特森（Warren Patterson）在11日發布的報告表示：「雖然2024-2025銷售年度的前景看起來較佳，但各界仍然擔心西非氣候走向及其對這一季產量的影響。」

展望未來，派特森表示，明年價格可能維持在歷史高位，有必要「控制需求」。