彭博：鴻海已接洽Nissan 不只想買廠房 而是有意取得控股權

繼日本媒體揭露，鴻海集團（2317）已向日產汽車（Nissan）提出收購提議後，彭博資訊也引述知情人士報導，鴻海已經接洽日產，希望取得日產的控股權。

知情人士向彭博透露，鴻海是有意收購整個日產汽車，而非只是想收購日產的工廠和設備。

目前尚不清楚日產是否已經與鴻海展開實質討論，或是已經拒絕了鴻海的接觸。日產的一名發言人不願置評，鴻海的代表則尚未立即回應置評請求。

在鴻海傳出有意收購日產的數小時之前，日產和本田汽車（Honda）才傳出可能協商合併，有助於提升在全球市場的表現。日經新聞報導指出，鴻海想要收購日產，加速了日產與本田的協商，因為日產擔心面對鴻海的收購，讓自身容易受到傷害。

本田執行副總裁Shinji Aoyama周三表示，本田正在考慮多種選項，包括資本合作或設立控股公司。

鴻海以往就曾有收購日本企業控股權的經驗。2016年，鴻海收購夏普（Sharp）的三分之二股權，掌握了包括知名消費電子品牌、LCD面板產能及相關智慧財產權等多項利益。

日本商業媒體Diamond Online在周三稍早報導了鴻海提議收購日產的消息。