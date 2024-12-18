印尼明年將調高增值稅 智庫：衝擊中低收入戶

印尼計畫從明年起將增值稅率從11%提高到12%，以達公平原則及增加國庫收入。雖然糧食、醫療教育和公共交通等得以豁免，但學者擔憂，增值稅提高將衝擊中低收入戶，導致支出增加，生活恐陷入困境。

印尼政府明年起將增值稅率（VAT）從11%提高至12%。 經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）日前表示，明年1月1日起實施新增值稅率，但糧食如米、牛肉、魚和蔬菜則豁免。

另外，增值稅所徵收範圍也將擴大到富人才能負擔得起的服務，如國際學校和高階醫療。

艾朗嘉解釋，調整增值稅率是稅制改革的一部分，目的是要確保公平原則，並提升國家財政收入。為避免民眾受到太大衝擊，印尼政府也因此祭出多項補助，例如在1、2月向1600萬個貧困家庭發放10公斤米及補貼電費等。

印尼學者擔憂調高增值稅的政策可能影響印尼經濟，並衝擊中低收入戶，使他們的生活陷入困境。

雅加達環球報（Jakarta Globe）今天報導，印尼經濟與法律研究中心（CELIOS）公共政策主任梅迪亞（Media Wahyudi Askar）表示，雖然政府和國會聲稱稅率調整是進步的政策，並對大宗商品實施豁免，但實際上，低收入家庭所購買的許多物品仍須繳增值稅。

據印尼經濟與法律研究中心統計，增值稅調高後，貧窮人口每月的支出將增加10萬1880印尼盾（約新台幣250元），中產階級每月支出增加35萬4293印尼盾。

梅迪亞指出，高增值稅率在經濟穩定的高收入國家相當普遍，像挪威、丹麥、德國等購買力較強的國家。相較之下，印尼經濟表現疲軟，調高增值稅將對民眾帶來負擔，特別是對中產階級。

他說：「印尼的問題是中產階級的經濟狀況正在陷入困境，平心而論，政府應與其他東協國家比較，（可見）印尼的增值稅最高。」

印尼經濟與法律研究中心執行主任比馬（BhimaYudhistira）也指出，調高增值稅將影響各商品價格，包括電子產品和汽車零件。

他認為，這項政策不會對政府稅收有重大幫助，但因購買力減弱卻降低企業的營業額，反而減少政府其他稅收，如企業所得稅和個人所得稅。

比馬擔憂，佔印尼生產總值最大部分的家庭支出可能因此下降，而對企業收入產生連鎖反應，最終可能導致大規模裁員。