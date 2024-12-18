快訊

日本神戶地鐵驚傳女子隨機砍人！7旬老婦背部被砍傷送醫

地牛翻身！下午14時56分宜蘭規模4地震 最大震度3級

台南幼兒園傳虐童！至少7童被巴頭、重摔 母見兒被硬塞食物「躲角落哭」心碎

美媒：華為新手機表明中國晶片發展停滯

中央社／ 台北18日電

華為11月發布新款Mate 70系列手機。紐約時報報導，新系列手機Mate 70表明，華為在過去一年裡在採用先進晶片方面進展甚微。

美國媒體紐約時報報導，在中美兩國爭奪先進技術控制權的地緣政治競爭中，華為經常處於中心位置。華為是美國貿易黑名單與其他管制措施的主要目標，這些措施是要阻止中國公司購買或製造先進的計算晶片。

華為在去年發布了智慧型手機Mate 60，其搭載的晶片比中國之前製造的任何一款都要先進。但根據一項新的分析，華為今年11月發布的新系列手機Mate 70表明，該公司在過去一年裡在採用更先進晶片方面進展甚微。

報導引述加拿大研究公司TechInsights的分析師諾蓋拉（Alexandra Noguera）指出，華為最新設備中的晶片似乎採用了與去年的系列相同的製程。

諾蓋拉與她的同事檢查兩款Mate 70系列手機晶片，這些晶片是由中國頂級晶片製造商中芯國際製造。

分析師將這些晶片與中芯國際生產的其他晶片進行了比較，包括華為突破性的Mate 60手機中的晶片。諾蓋拉說：「每個維度都與我們過去兩年所看到的完全吻合。」

報導指出，這一發現值得注意，因為這表明美國的限制至少阻礙了中國晶片技術的進步。

華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的技術專家艾倫（Gregory Allen）表示，出口管制的主要影響不是扭轉中國的進步，而是使中芯國際很難提高產能。

美國官員通過限制中芯國際可從其他國家購買的晶片製造工具的種類，逐步收緊限制，從而減緩了中芯國際的發展速度。

因此，即使是在製造最先進的晶片時，中芯國際使用的還是世界領先的晶片製造商台積電在2018年之前完善的製造工藝。

諾蓋拉表示，華為最新設備不含更先進的晶片，因為中芯國際可能無法大規模生產這些晶片，並指「如果可以，他們早就這麼做了」。

報導指出，中芯國際沒有回應置評請求。華為拒絕置評。

從去年華為推出Mate 60以來，華為開始蠶食蘋果公司多年來在中國市場的地位。2022年，在中國銷售的高端智慧型手機中有3/4是蘋果手機。根據市場研究公司Canalys的數據，今年這一比例約為一半，華為份額增長一倍多。

中芯 紐約時報 美國

延伸閱讀

蘋果自家研發晶片將上路 法人看好台積電、穩懋等受惠

環球晶美國補助132億拍板 還將獲稅收抵免…有助「美國製造」

台積電、聯發科 認購火

紐時：拜登擬對陸成熟製程晶片啟動301調查

相關新聞

鴻海也傳出向Nissan提議收購！添本田與日產合併變數？

日本新聞網站Diamond Online報導，台灣的鴻海集團（2317）已向日產汽車（Nissan）提出收購提議，做為推...

彭博：鴻海已接洽Nissan 不只想買廠房 而是有意取得控股權

繼日本媒體揭露，鴻海集團（2317）已向日產汽車（Nissan）提出收購提議後，彭博資訊也引述知情人士報導，鴻海已經接洽...

剛果民主共和國告蘋果 控歐供應鏈採用「血礦物」

剛果民主共和國今天對蘋果（Apple）位於法國及比利時的子公司提起刑事訴訟，稱其供應鏈非法採用「血礦物」，但遭蘋果強烈駁...

Nvidia黃仁勳又從烤箱拿出新貨 AI應用電腦只賣249美元

輝達（Nvidia）周二（17 日）推出可進行AI應用的新版本Jetson電腦，售價249美元，價格只有前一代產品的一半...

崛起全球第3大汽車巨頭？本田社長回應合併日產震撼彈

日本兩大汽車公司本田（Honda Motor）與日產（Nissan Motor）傳出研議合併可能，且三菱汽車（Mitsu...

今年最大新創融資案 AI公司Databricks估值飆上620億美元

大數據與AI新創公司Databricks已籌得100億美元資金，是今年來最大規模的新創融資交易案，也使得公司的市值達到6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。