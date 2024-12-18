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俄將哈薩克採鈾股權賣中企 北京在中亞勢力漸長

中央社／ 阿拉木圖17日綜合外電報導

全球最大鈾礦開採公司「哈薩克國營能源公司」今天表示，俄羅斯國營核子企業正將在哈薩克鈾礦開採業務的持股賣給中國公司。此事凸顯中國在中亞的影響力日益增強。

法新社報導，哈薩克國營能源公司（Kazatomprom）在聲明中表示：「哈薩克國營能源公司宣布，俄羅斯合作夥伴退出部分合資事業。」

哈薩克與俄羅斯和中國接壤，哈薩克國營能源公司在哈薩克26個地點開採鈾礦。

聲明說，俄羅斯國營核子企業（Rosatom）旗下的鈾一集團（Uranium One Group）將在哈薩克札列齊卡諾耶（Zarechnoye）鈾礦場事業的49.99%持股，出售給阿斯塔納礦業公司（Astana Mining Company）；阿斯塔納的母公司是中國國核鈾業發展公司（StateNuclear Uranium Resources Development Company）。哈薩克國營能源公司則仍維持49.99%股權。

哈薩克國營能源公司表示：「公司歡迎新的合作夥伴，並預祝雙方合作馬到成功。」

根據世界核能協會（World Nuclear Association）最新數據，2022年哈薩克國營能源公司鈾產量為2萬1227噸，占全球的43%。

此外，俄國鈾一集團也「預計」將手中呼羅珊-U（Khorasan-U）與克孜勒庫姆公司（Kyzylkum LLP）的30%股權，出售給中國鈾業發展公司（ChinaUranium Development Company），這家中國公司的最終所有者是中國廣核集團公司（China General NuclearPower Corporation）。

俄企被中企取代，意味北京在中亞這個前蘇聯國家的影響力不斷增強，而莫斯科的影響力正在消退。

俄羅斯 北京 核能

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