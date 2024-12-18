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Nvidia黃仁勳又從烤箱拿出新貨 AI應用電腦只賣249美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳拍影片介紹公司新電腦Jetson Orin Nano Super。（網路圖片／擷自輝達YouTube官方頻道）
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳拍影片介紹公司新電腦Jetson Orin Nano Super。（網路圖片／擷自輝達YouTube官方頻道）

輝達（Nvidia）周二（17 日）推出可進行AI應用的新版本Jetson電腦，售價249美元，價格只有前一代產品的一半，希望吸引更多愛好者和小型公司採用。

執行長黃仁勳為取名「Jetson Orin Nano Super」的輕便、手掌尺寸的新電腦錄製介紹影片，這回又是從烤箱中端出「熱騰騰新菜」，他告訴觀眾，這款供開發者使用的電腦，配備近每秒70兆次運算的強大算能，而功耗只有25瓦。

黃仁勳表示，Jetson Orin Nano Super為機器人技術開發者與生成式AI愛好者提供創新的平台。從輪式機器人到人形機器人，再到其他複雜的自主系統，這部新電腦都能為之提供深度學習模型運行和高效運算。

華爾街日報分析，輝達這部方便攜帶的電腦，主要是可以讓機器人、工業自動化或其他硬體的開發者，不必連上資料中心，就能直接進行AI運算。不同於輝達核心業務的主要客戶都是大企業、AI新創公司，Jetson系列的電腦可讓參與面更為擴大。小公司使用這個較低成本裝置，也能嘗試開創將AI功能整合進來的產品。

輝達說，Jetson Orin Nano Super 與前代相比，速度與效能增進約一倍，可處理的運算任務大約多了70%。這部新電腦內搭載的晶片比公司最高端的產品低一些，目標用戶為無人機、攝影機等消費者科技的商用開發者。公司較高階的Jetson Thor機種，則是可以支援人形機器人與精密的自動化開發。

分析師指出，Jetson系列電腦，可讓輝達的獲利來源更為多樣化，特別能夠吸引想要開發機器人的顧客。Google、高通和英特爾也都在提供類似的先進系統，輝達主管機器人運算的副總裁戴拉認為，輝達的競爭優勢在於公司的產品是通用的，可以在所有最新最棒的生成式AI模型上面執行。

儘管美國政府限制輝達出售給中國大陸最先進的硬體，輝達說，Jetson系列產品將能夠透過當地的經銷商買到。

售價 影片 華爾街日報

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