崛起全球第3大汽車巨頭？本田社長回應合併日產震撼彈

日本兩大汽車公司本田（Honda Motor）與日產（Nissan Motor）傳出研議合併可能，且三菱汽車（Mitsubishi Motors）未來不排除加入，如果合併成真，將成為全球第3大汽車巨頭，並在國內外抵禦豐田汽車，凸顯因應特斯拉及中國競爭對手對傳統車廠造成的壓力與激烈競爭。

日本放送協會（NHK）報導，本田社長三部敏宏18日上午也受訪證實「正在磋商，但尚未決定」。

NHK報導指出，本田和日產今年3月開始討論全面合作，並在8月達成共識，決定推進軟體開發，如對於下一代車輛至關重要的車載操作系統，以及電動車的零件標準化。

路透指出，本田市值約為440億美元，日產則因合併消息股價飆升，市值估計至100億美元，而如果兩家公司完全合併，將超過2021年法國標緻雪鐵龍的PSA集團與義大利飛雅特的FCA集團的合併交易。

從2023年的銷量來看，本田以398萬輛排名全球第7，日產以337萬輛排名全球第8，兩家公司的銷量合計為735萬輛，可望誕生全球第3大車廠，超越南韓現代汽車，僅次於豐田汽車（1123萬輛）和福斯集團（923萬輛）。

彭博資訊指出，某種程度而言，這可以被視為日本較弱勢汽車廠商之間的防禦性合併。以今年上半年來說，本田、日產和三菱共銷售約400萬輛車，遠低於豐田單獨銷售的520萬輛。而兩家公司合併將有助於在國內外市場抵抗全球最大車廠豐田。