剛果民主共和國告蘋果 控歐供應鏈採用「血礦物」

剛果民主共和國今天對蘋果（Apple）位於法國及比利時的子公司提起刑事訴訟，稱其供應鏈非法採用「血礦物」，但遭蘋果強烈駁斥，表示已嚴禁供應商使用民主剛果或盧安達的礦物。

綜合法新社與路透社報導，民主剛果是錫、鉭和鎢等俗稱「3T礦物」的主要產地，這類金屬應用在電腦及手機等設備上。但據聯合國專家和人權團體指出，部分手工開採的礦場是由武裝團體控制，這些武裝團體涉及屠殺平民、大規模性侵、搶劫等罪行。

民主剛果指控，蘋果從他們國家東部和盧安達購買疑似違法開採的礦產，並將其整合到全球供應鏈後，再製成科技產品。

民主剛果政府律師在聲明中指出，蘋果的法國和比利時分公司更採用欺詐的商業手段，來讓消費者誤以為蘋果供應鏈符合規定。

據法新社所知，民主剛果已在巴黎和布魯塞爾控告蘋果涉嫌犯下戰爭罪、洗錢、偽造、詐欺等罪行。

民主剛果政府的委任律師表示，這些指控的規模和持續時間已對平民造成「無法想像的傷害和痛苦」，透過資助民兵和恐怖組織將加劇暴力和衝突，並促成強迫兒童勞動以及對環境的破壞。

民主剛果政府提出訴訟後，蘋果隨即發表聲明駁斥相關指控，稱「今年初由於這個地區衝突升級，我們已通知供應商，要求他們的冶煉廠和精煉廠務必停止從剛果和盧安達採購錫、鉭、鎢和金」。

聲明也指出：「我們採取這項措施，是因為我們擔心，獨立審計員或產業認證機制已不太可能再進行必要的詳盡調查，以符合我們的高標準。」

蘋果表示，供應鏈使用的相關礦物大部分是回收材料。