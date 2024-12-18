中國傾銷又拖延FTA談判 宏都拉斯貿易逆差飆高吃大虧

宏都拉斯原本期待建交後，和中國簽署FTA自由貿易協定，不過卻遭到中國一再拖延卡關。宏都拉斯官員對此大表不滿，批評中國不斷傾銷，不但讓宏都拉斯與中國貿易極不對等，逆差飆高吃了大虧。

宏國媒體報導，宏國經濟發展部（EconomicDevelopment）部長賽拉托（Fredy Cerrato）公開發表聲明，要求中國正視和宏都拉斯的自由貿易協定談判進展。

賽拉托強調，宏都拉斯的出口，並不會影響到中國的財富和經濟發展，但是中國卻在沒有簽署自由貿易的情況下，每年已經大幅出口宏都拉斯超過20億美金（約新台幣640億元），兩國的貿易狀況極不平等，對宏都拉斯造成非常不利的影響。

賽拉托表示，宏都拉斯和中國談判的主要目標，就是希望包括煙草、咖啡、龍蝦、海參和水母等重要產品，能夠進入中國市場而不會面臨關稅壁壘。賽拉托更舉例最令人不滿的，就是中國對菸草、雪茄和咖啡的關稅提議，對宏國業者相當不利。

與中國的自貿協定談判中，宏都拉斯希望出口包括龍蝦、咖啡、可可、瓜類、火龍果、糖等20多種農漁產品。但中國卻開出一連串包括農產品、電子產品、機械設備和化工類的產品清單。此外，更要求在基礎建設，能源和礦產等領域的投資，以及包括金融、通信、旅遊和教育等「服務貿易」的開放。

賽拉托先前就對自貿協定談判卡關頻頻開砲，因為相較於中國每年20多億美元出口宏都拉斯，但是宏國卻只出口中國價值約4000萬美金（約新台幣13億元）的咖啡。此外，雖然宏都拉斯白蝦外銷中國可以免關稅，但中國的報價卻壓低到只有台灣的一半，迄今只出口了2個貨櫃的白蝦，再次引爆宏國養殖業的不滿。

宏都拉斯前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）在接受媒體專訪曾表示，宏都拉斯與台灣斷交後，光是在養蝦產業就損失了8000個直接工作，和5萬個間接工作機會，損失慘重。而中國和宏都拉斯簽自貿協定，只是想要「殖民」和「剝削」宏都拉斯的人民。

宏都拉斯產業界也認為，和中國簽署自貿協定，只有少數特定人士會獲利，但是卻給中國加大傾銷宏都拉斯的機會，宏國的中小企業恐怕會爆發倒閉潮，造成更多失業問題。