NAND大廠鎧俠東京證交所掛牌上市 股價勁揚
記憶晶片製造商鎧俠（Kioxia）今（18）日在東京證券交易所掛牌上市，股價一開始下跌，後來轉為上漲，顯示投資人對這檔新股的需求還算不錯。
鎧俠的首次公開發行股票（IPO）發行價為1,455日圓，掛牌後股價先跌後漲，盤中上漲超過4%，報1,523日圓。IPO對公司的估值為8,075億日圓（53億美元），只是2018年自東芝拆分出來時，貝恩資本所主導的投資人聯盟出資180億美元買下的一小部分。
鎧俠是全球第三NAND製造商。上市之前歷經多年的大規模協商，涉及主要股東貝恩資本、SK、威騰（Western Digital）、日本政府。上周發行價決定取價格區間的中值。
今年日本的IPO市場籌資金額約9,380億日圓，為2018年以來最大金額。大型掛牌企業如東京地鐵、X光裝置製造商Rigaku控股，吸引投資人注意。
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