Nissan暴漲24% Honda副總裁證實考慮合併、成立控股公司選項
本田汽車（Honda）和日產汽車（Nissan）傳出研議可能合併的事宜，消息激勵日產股價今天（18日）開盤後一度飆漲多達24%。
在日經新聞稍早報導兩家公司準備展開協商可能合併事宜後，本田執行副總裁Shinji Aoyama今天表示，本田正在考慮各種選項，包括可能合併、資金結盟或是成立一家控股公司來運作等選項。
路透稍早也引述知情人士報導，兩家公司協商的目標，是成立一家控股公司，讓日產和本田在旗下運作。
日產股價今天盤中一度大漲近24%至每股417.6日圓；本田股價則下跌3.4%至每股1,240日圓。日產股價今年來截至17日重挫近40%。
知情人士周二表示，這兩家汽車製造商一直在就合併進行初步談判。其中一人說，雙方正在考慮的一個選項是，成立一家新的控股公司來營運合併後的業務，而且這樁交易還可能擴大，把三菱汽車也納入其中。日產原本就是三菱汽車的最大股東，持有24%的股份。
知情人士表示，討論還處於早期階段，也可能不會達成協議。
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