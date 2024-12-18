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美國最繁忙貨櫃港 今年處理量可望創紀錄

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國洛杉磯港貨櫃碼頭。歐新社
美國洛杉磯港貨櫃碼頭。歐新社

美國最繁忙的貨櫃港，洛杉磯與長堤港複合港區，今年的貨櫃處理量可望創新高。其中洛杉磯港將寫下史上最繁忙的12月紀錄；長堤港今年初旺季開始就一直沒淡下來過，正朝有史以來最好的一年邁進。

洛杉磯港執行董事塞洛克周二（17日）說：「所有的跡象均顯示，我們向著紀錄裡最好的12月前進。」傳統上，12月是個營運較放緩的月份，但今年12月洛杉磯港的貨櫃處理量應該會超過90萬TEU（20呎櫃），合計全年將處理1,000萬TEU，這是史上第二次如此大的數量。

鄰近的長堤港，執行長寇德羅同日在另一個記者會上表示，長堤港11月已創最佳11月紀錄，估計全年貨櫃處理量可達960萬TEU，成為史上最好的一年。

洛杉磯與長堤港複合港區，約處理三分之一的美國進口貨櫃。這兩個港口獲得更多到貨輪前來，因為部分運輸業務為避開美國東岸與墨西哥灣沿岸港口10月時勞資爭議引發的港口作業中斷，繞道轉進加州港口。另外一個主要原因是廠商趕在川普的關稅威脅之前，搶著進口貨品。

明年港口的營運因而可能趨緩，目前還不明朗有什麼新關稅措施會在哪個時間點生效，以及哪類貨品、哪些國家會受到影響。

塞洛克說，關稅問題有可能最會導致貨櫃量減少，類似川普第一個任期時，2018年發動的關稅戰後的情況。

今年截至目前，洛杉磯港貨櫃處理量為940萬TEU，較2023年增加19%，並且高於五年平均值7%。11月處理量88.4萬TEU，年增16%。

洛杉磯 美國 貨櫃

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