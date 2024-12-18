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油價下跌1%至一周低點 金價小幅回落

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周二（17日）下跌約1%，至一周低點，因德國和中國大陸公布不利的經濟消息後，市場擔憂需求；金價回落，因美元走強和公債殖利率攀升，交易人士認為聯準會將在2025年放緩降息步調。

油價下跌1%

布蘭特原油2月期貨17日收盤下跌72美分，跌幅1.0%，收每桶73.19美元；美國西德州原油1月期貨下跌63美分，跌幅0.9%，收每桶70.08美元。

這是布蘭特原油自12月10日以來的最低收盤價，根據2月合約計算，布蘭特原油較西德州原油的溢價降至每桶3.54美元的12周低點。

在全球第二大經濟體中國，11月工業產出成長略有加快，但零售銷售卻令人失望；在德國，根據Ifo研究所的一項調查，12月份企業景氣惡化的程度超出預期，企業對未來幾個月持悲觀態度。

瑞穗證券美國的能源期貨部門主管Robert Yawger表示：「中國數據引發的看跌勢頭摧毀了投機者對油價突破兩個月區間上行的任何希望」，「這對未來來說不是好兆頭，假期即將來臨」。

金價回落

現貨金價17日收盤報每英兩2,646.83美元，下跌0.22%。美國黃金期貨收跌0.3%，報2,662美元。

美元走升，使黃金對其他貨幣持有者來說價格更高，而美國10年期公債殖利率徘徊在盤中稍早觸及的四周高點附近。市場普遍預期聯準會周三宣布降息25個基點，而最新的經濟預測、利率落點預測也備受關注。

Forex.com市場分析師Fawad Razaqzada表示：「問題在於，聯準會是否會比現在的市場預期更加鷹派或更加鴿派。由於川普政策，人們預期聯準會對降息的態度會更加謹慎。」

其他金屬方面，現貨銀報每盎司30.51美元，下跌0.1%；白金報938.48美元，下跌0.3%；鈀金報935.39美元，下跌1.2%。

美國 聯準會 金價

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