快訊

冬至「極陰日」慎防3大忌 湯圓這樣吃能開運

六月傳偷吃小20歲滑雪教練！ 道歉：酒後吃藥打嘴砲

戰後的日本記憶：哥吉拉和東京地下鐵的歷史因緣

海外不確定性高 日本11月出口隨日圓貶值連二月成長

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
從出口數據來看，美國和歐洲的需求持續減弱，而中國大陸的需求則有所回升。美聯社
從出口數據來看，美國和歐洲的需求持續減弱，而中國大陸的需求則有所回升。美聯社

日本11月出口連續兩個月成長，在海外不確定性升高的情況下，日圓貶值對出口業者提供了助力。

日本財務省周三公布，11月出口額較去年同期成長3.8%，優於市場平均原估的2.5%。進口衰減3.8%，貿易逆差為1,176億日圓。

出口成長，並未真正反映貿易提振日本經濟的作用其實不大。美國和歐洲的需求持續減弱，而中國大陸的需求則有所回升，大陸政府正透過積極的刺激措施來支撐經濟成長。按出口量計算，出口其實沒有變化。

報告顯示，對美國的出口下滑8%，對歐洲的出口下滑12.5%，但對中國大陸的出口成長4.1%。

日本經濟 美國

延伸閱讀

台日生醫結盟 攻千億商機…台康攜手醣聯、三菱瓦斯

券商11月淨利衰退1%

日本、印度新創公司合作 研究利用雷射衛星移除太空垃圾

旅台日本作家回國吃一蘭「被給中文菜單」 苦笑：我像台灣人？

相關新聞

震撼汽車界！Honda、Nissan傳協商合併 應付激烈競爭

根據日經新聞周二（17日）報導，日本兩大汽車公司本田（Honda Motor）和日產（Nissan Motor）將展開合...

美國最繁忙貨櫃港 今年處理量可望創紀錄

美國最繁忙的貨櫃港，洛杉磯與長堤港複合港區，今年的貨櫃處理量可望創新高。其中洛杉磯港將寫下史上最繁忙的12月紀錄；長堤港...

油價下跌1%至一周低點 金價小幅回落

國際油價周二（17日）下跌約1%，至一周低點，因德國和中國大陸公布不利的經濟消息後，市場擔憂需求；金價回落，因美元走強和...

海外不確定性高 日本11月出口隨日圓貶值連二月成長

日本11月出口連續兩個月成長，在海外不確定性升高的情況下，日圓貶值對出口業者提供了助力。

政經不確定高 加幣跌至新冠肺炎疫情以來最低

加幣兌美元周二跌至新冠肺炎疫情以來最低價位。財長去職後，加拿大政局持續不穩。美元兌主要貨幣上漲，美國公布的零售銷售數據優...

道瓊指數創1978年來最長九連跌 投資人擔心Fed降息更緩

道瓊工業指數周二連續九個交易日走低，創下近47年來最長連跌紀錄。經濟數據顯示消費者支出依然穩健，但在聯準會（Fed）今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。