海外不確定性高 日本11月出口隨日圓貶值連二月成長

日本11月出口連續兩個月成長，在海外不確定性升高的情況下，日圓貶值對出口業者提供了助力。

日本財務省周三公布，11月出口額較去年同期成長3.8%，優於市場平均原估的2.5%。進口衰減3.8%，貿易逆差為1,176億日圓。

出口成長，並未真正反映貿易提振日本經濟的作用其實不大。美國和歐洲的需求持續減弱，而中國大陸的需求則有所回升，大陸政府正透過積極的刺激措施來支撐經濟成長。按出口量計算，出口其實沒有變化。

報告顯示，對美國的出口下滑8%，對歐洲的出口下滑12.5%，但對中國大陸的出口成長4.1%。