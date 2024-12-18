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政經不確定高 加幣跌至新冠肺炎疫情以來最低

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
加拿大政經不確定性首先反映在匯率上。路透
加拿大政經不確定性首先反映在匯率上。路透

加幣兌美元周二跌至新冠肺炎疫情以來最低價位。財長去職後，加拿大政局持續不穩。美元兌主要貨幣上漲，美國公布的零售銷售數據優於預期，展現美國經濟實力。

加幣延續近來跌勢，周二再跌0.5%，跌破1美元兌1.43加幣，創疫情封城以來最低價位。由於經濟表現不佳，政府又一直拿不出應對川普關稅威脅的辦法，加幣近來持續走弱。

道明證券外匯和新興市場策略全球主管Mark McCormick對彭博電視表示，「政治經濟明顯是一股製造破壞的力量，產生更多波動性，更多不確定性，首先反映在匯率上」。

此外，加拿大11月通膨率放緩至1.9%，為加拿大央行鴿派立場提供支撐。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.1%至106.956。美元兌瑞郎貶值0.2% 至 0.89270，盤中徘徊在 7 月來最高價位。歐元兌美元報 1.048825 美元，跌幅為 0.2%，今年勢將下跌近 5%。

美國11月整體零售銷售較上月成長0.7%，原估成長0.6%；剔除汽車和汽油後的核心指標成長0.2%，原估成長0.4%。

美國 2年期公債殖利率下跌約1.2個基點，至4.24%。

美元兌美元日圓貶值0.6%，至153.29。

加拿大 美國

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