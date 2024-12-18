台積電ADR跌0.8% 較台北交易溢價21.3%

台積電ADR周二（17日）下跌0.8%，收在200.66美元，較台北交易溢價21.3%。

道瓊工業指數周二連續九個交易日走低，創下近47年來最長連跌紀錄。經濟數據顯示消費者支出依然穩健，但在聯準會（Fed）今年最後一次宣布利率決策之前，投資人保持謹慎。

道瓊工業指數下跌267.58點，跌幅0.6%，報43,449.90點；標普500指數下跌23.47點，跌幅0.4%，報6,050.61點；那斯達克綜合指數下跌64.83點，跌幅0.3%，報20,109.06點。道瓊工業指數上一次出現連續九個交易日下跌是在1978年2月。

費城半導體指數跌1.6%，博通（Broadcom）跌3.9%，輝達（NVIDIA）跌1.2%。

台灣加權股價指數昨天下跌21.89點，收在23,081.01點。台積電（2330）跌0.9%收在1,075.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 162.65 -2.63 158.00 2.94

中華電 CHT 123.07 -0.13 123.50 -0.35

台積電 TSM 1,304.17 -0.77 1,075.00 21.32

聯電 UMC 42.25 +2.52 42.55 -0.71

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據