日經亞洲：本田與日產2大車廠將展開合併談判
日經亞洲報導，日本2大汽車製造商本田（Honda Motor）和日產（Nissan Motor）將就兩家公司合併展開談判，以幫助他們與特斯拉（Tesla）及其他電動車廠競爭。
日經亞洲（Nikkei Asia）報導指出，本田汽車與日產汽車正尋求在單一控股公司底下營運，而且很快會為這個新實體簽署一項合作備忘錄（MOU）。
根據報導，本田與日產還考慮將三菱汽車（Mitsubishi Motors）納入這個新控股公司中，以打造全球最大汽車集團；日產現為三菱汽車的大股東。
本田與日產今年3月表示，雙方已同意在電動車和其他領域探尋戰略夥伴關係。
分析家當時表示，此舉目的是追趕已在電動車（EV）領域搶占先機的中國車廠，日本公司因為較專注於混合動力車，導致在該領域失去優勢。
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