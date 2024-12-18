聯準會召開政策會議 外界估將再次降息

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國聯邦準備理事會今天舉行今年最後一次政策會議，外界高度預期聯準會將再次降息，並預估決策官員將釋出明年放慢降息步調的訊號。

法新社報導，聯準會（Fed）於美東時間上午10時30分召開為期2天的政策會議，待明天會議結束後將公布利率決定。

這是聯準會在總統拜登（Joe Biden）於明年1月20日卸任前，最後一次舉行政策會議。

分析家預估，美國總統當選人川普（Donald Trump）上任後，他的第2個任期將出現重大政策變化，對新一年的貨幣政策也將會產生連鎖反應。

金融市場分析家和交易者目前高度預期，聯準會將於明天宣布降息1碼（0.25個百分點），為勞動市場提供支持。

美國銀行（Bank of America）經濟學家寫給投資人的信中說道：「聯準會可能在12月會議中，將（聯邦）資金利率目標區間調降25個基點至介於4.25%和4.5%。」

聯準會除了宣布利率決策，還將公布最新經濟預測。許多分析師預期，決策官員將稍微下修明年預計降息的次數。

美國 聯準會

延伸閱讀

紐時：拜登擬對陸成熟製程晶片啟動301調查

MLB／當年王建民洋基戰友戴蒙想從政 卻因酒駕及挺川普告吹

有望解禁？川普晤執行長周受資：我內心是喜歡TikTok的

美中最後一次財政會議…川普上台後 能否持續存疑

相關新聞

就業市場強勁帶旺需求 全球房屋荒 蔓延歐洲大城

金融海嘯過後十多年來，房屋供不應求的危機已困擾想買房成家的美國年輕人，如今房屋荒也蔓延至歐洲等地的大城市，反映的共通現象...

歐盟槓星鏈 打造衛星通訊網

歐盟啟動了十年來最雄心勃勃的太空計畫，已與工業財團SpaceRISE簽署了為期12年、價值106億（111億美元）歐元的...

印尼招手馬斯克 設資料中心

特斯拉執行長馬斯克先前婉拒在印尼設立電動車電池工廠，但雅加達當局仍打算透過與馬斯克交好的友人，竭力勸說這位全球首富進行其...

美11月零售銷售 優於預期

汽車買氣強健，促使美國上月零售銷售表現優於預期，顯示年終購物季可能有好的開始。儘管這應該不會影響美國聯準會（Fed）本周...

Alphabet自駕車 跨國擴張

Alphabet公司旗下自駕公司Waymo於16日宣布，2025年初將開始在東京測試其自駕車，這是該公司邁向國際擴張的第...

陸傳統晶片 美擬加關稅

知情人士透露，美國拜登政府最快在未來數周對中國大陸傳統製程晶片進行貿易調查，可能導致徵收關稅，但由於調查費時六個月，因此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。