加拿大明年擬對陸進口產品加徵關稅 鎖定太陽能產品

中央社／ 渥太華17日綜合外電報導

路透社報導，根據加拿大政府資料，加拿大計畫對大量中國進口產品加徵關稅，最快明年開始徵收，目標鎖定部分中國太陽能產品及關鍵礦物。

路透社報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）政府已對中國製電動車課徵稅率100%的關稅，並對中國鋼鋁製品加徵25%關稅。

根據昨天提交的財政更新報告，加拿大當局已決定明年初對自中國進口的部分太陽能產品及關鍵礦物課徵關稅，並於2026年對半導體、永久磁鐵和天然石墨徵收關稅。

上述報告指出：「這些措施將防止中國的非市場貿易行為，在加拿大和整個北美大陸造成不公平和有害的市場扭曲。」

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