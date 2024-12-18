陸傳統晶片 美擬加關稅

知情人士透露，美國拜登政府最快在未來數周對中國大陸傳統製程晶片進行貿易調查，可能導致徵收關稅，但由於調查費時六個月，因此最終決定權仍在總統當選人川普手上。

紐約時報報導，拜登政府出於國安考量，限制大陸取得先進半導體技術，不過並未影響大陸傳統晶片生產，此類晶片對於製造智慧手機、汽車、洗碗機、冰箱與網路通訊設備等，仍是至關重要的零件之一。

拜登政府擔心大陸大量生產傳統晶片，可能造成美國或盟國晶片廠無法與之競爭，導致美國供應鏈更加依賴大陸，甚至對基礎設施或武器資安構成威脅。

美國商務部長雷蒙多七日在加州西米谷出席「雷根國防論壇」時透露口風：「中國補貼新晶圓廠製造晶片，讓產品可以傾銷全球、順便壓低價格，我們可以據此徵收關稅。」

根據華府的貿易協會最近寄發的會員信件，拜登政府本周開會決定將根據一九七四年貿易法「三○一條款」對大陸傳統晶片展開調查，貿易代表辦公室最快下周起開始行動。

同時根據十一月廿一日聯邦政府文件，商務部早已蒐集大陸傳統晶片生產狀況，並建議展開國安調查。

該文件宣稱商務部要求盡快啟動調查，即使川普新政府上任後，可能改變政策或拒絕完成調查，但只要拜登政府確定調查方向，美國晶片製造業就有機會反擊，避免美企更加依賴大陸晶片。