聽新聞
0:00 / 0:00

陸傳統晶片 美擬加關稅

聯合報／ 編譯俞仲慈／綜合報導

知情人士透露，美國拜登政府最快在未來數周對中國大陸傳統製程晶片進行貿易調查，可能導致徵收關稅，但由於調查費時六個月，因此最終決定權仍在總統當選人川普手上。

紐約時報報導，拜登政府出於國安考量，限制大陸取得先進半導體技術，不過並未影響大陸傳統晶片生產，此類晶片對於製造智慧手機、汽車、洗碗機、冰箱與網路通訊設備等，仍是至關重要的零件之一。

拜登政府擔心大陸大量生產傳統晶片，可能造成美國或盟國晶片廠無法與之競爭，導致美國供應鏈更加依賴大陸，甚至對基礎設施或武器資安構成威脅。

美國商務部長雷蒙多七日在加州西米谷出席「雷根國防論壇」時透露口風：「中國補貼新晶圓廠製造晶片，讓產品可以傾銷全球、順便壓低價格，我們可以據此徵收關稅。」

根據華府的貿易協會最近寄發的會員信件，拜登政府本周開會決定將根據一九七四年貿易法「三○一條款」對大陸傳統晶片展開調查，貿易代表辦公室最快下周起開始行動。

同時根據十一月廿一日聯邦政府文件，商務部早已蒐集大陸傳統晶片生產狀況，並建議展開國安調查。

該文件宣稱商務部要求盡快啟動調查，即使川普新政府上任後，可能改變政策或拒絕完成調查，但只要拜登政府確定調查方向，美國晶片製造業就有機會反擊，避免美企更加依賴大陸晶片。

國安 拜登 美國

延伸閱讀

FBI前線人坦承捏造指控 誣陷拜登父子收賄

MLB／當年王建民洋基戰友戴蒙想從政 卻因酒駕及挺川普告吹

美參院推進國防法案 禁供軍人子女性別肯定照護

有望解禁？川普晤執行長周受資：我內心是喜歡TikTok的

相關新聞

美股道瓊連九日走低 早盤四大指數盡墨 輝達再挫3%

美國上月零售銷售表現優於預期，但不至於影響美國聯準會（Fed）本周的利率決策。美股17日早盤開低走低，道瓊工業指數到終場...

陸傳統晶片 美擬加關稅

知情人士透露，美國拜登政府最快在未來數周對中國大陸傳統製程晶片進行貿易調查，可能導致徵收關稅，但由於調查費時六個月，因此...

看好美經濟 軟銀宣布投資千億美元

美國總統當選人川普十六日與日本軟體銀行集團執行長孫正義見面，川普宣布，軟銀將投資美國一千億美元，預計創造十萬個工作機會，...

挑戰Google／ChatGPT Search 全面免費開放

美國科技公司OpenAI十六日宣布，將全面開放搜尋功能「ChatGPT Search」，免費用戶也能使用，此舉將直接與G...

紐時：拜登擬對陸成熟製程晶片啟動301調查

根據知情人士及紐時檢閱過的政府及產業文件，拜登政府準備對中國生產的成熟製程半導體，基於貿易法301條款展開調查，因為憂心...

美零售數據佳投資人謹慎看待聯準會決議 美股開低

美國今天公布11月零售銷售額強勁，顯示消費支出持續展現韌性，但也使得投資人在美國聯邦準備理事會（Fed）明天做出利率決定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。