聽新聞
0:00 / 0:00

美股道瓊連九日走低 早盤四大指數盡墨 輝達再挫3%

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國上月零售銷售表現優於預期，但不至於影響美國聯準會（Fed）本周的利率決策。美股17日早盤開低，道瓊工業指數可能連續九個交易日走跌，寫1970年代以來最長跌勢。 路透
美國上月零售銷售表現優於預期，但不至於影響美國聯準會（Fed）本周的利率決策。美股17日早盤開低，道瓊工業指數可能連續九個交易日走跌，寫1970年代以來最長跌勢。 路透

美國上月零售銷售表現優於預期，但不至於影響美國聯準會（Fed）本周的利率決策。美股17日早盤開低走低，道瓊工業指數到終場若仍不見反彈至平盤之上，則是連續九個交易日收黑，將是1970年代以來首見。

道瓊工業指數早盤跌208點，或0.4%，標普500和那斯達克綜合指數跌0.4%。費城半導體指數跌1.5%；台積電ADR跌1.5%，輝達繼續回檔整理，早盤開低走低，一度跌3%。

美國商務部17日公布，11月零售銷售月增0.7%，10月數據也從增加0.4%上修至0.5%，均超越預期，顯示年終購物季可能有好的開始。據芝商所FedWatch工具，交易員預期Fed 18日會議降息1碼的機率為97%。

個股方面，博通（Broadcom）連兩日大漲後，17日早盤一度跌逾6%。

瑞穗銀行（Mizuho）調高特斯拉投資評級至「加碼」，認為該公司未來四年將受惠於「特殊的利多」。特斯拉早盤逆勢大漲2%。

太陽能業者SolarEdge Technologies早盤飆升22%，因高盛銀行將該公司投資評級，由「減持」調高二級至「加碼」。輝瑞（Pfizer）17日公布2025財測，符合華爾街預期，早盤大漲3.68%。

隨著2024接近尾聲，投資人聚焦於股市能否在年底前再衝一波。CFRA首席投資策略師Sam Stovall指出，自1990年起，每年美股表現最佳的三個類股，隔年通常有75%機率再漲3%，但川普政府上台後的潛在關稅政策，可能為此增添未知因素。

Fed 指數 美國

延伸閱讀

魏哲家一席話和特斯拉股價創新高 亞光漲停創17年高

台積電董座魏哲家會「全世界最有錢的傢伙」 談機器人

川普大改電動車政策計畫曝光 取消補助改發展無中國供應鏈

為所欲為？川普交接團隊擬取消自駕車禍數據 特斯拉直接受惠

相關新聞

陸傳統晶片 美擬加關稅

知情人士透露，美國拜登政府最快在未來數周對中國大陸傳統製程晶片進行貿易調查，可能導致徵收關稅，但由於調查費時六個月，因此...

阿根廷 擺脫經濟衰退

阿根廷第3季總算擺脫嚴重的經濟衰退，這對秉持自由主義的總統米雷伊結束該國長期危機的努力，具有重大意義。另外，阿根廷決策官...

看好美經濟 軟銀宣布投資千億美元

美國總統當選人川普十六日與日本軟體銀行集團執行長孫正義見面，川普宣布，軟銀將投資美國一千億美元，預計創造十萬個工作機會，...

挑戰Google／ChatGPT Search 全面免費開放

美國科技公司OpenAI十六日宣布，將全面開放搜尋功能「ChatGPT Search」，免費用戶也能使用，此舉將直接與G...

美股道瓊連九日走低 早盤四大指數盡墨 輝達再挫3%

美國上月零售銷售表現優於預期，但不至於影響美國聯準會（Fed）本周的利率決策。美股17日早盤開低走低，道瓊工業指數到終場...

紐時：拜登擬對陸成熟製程晶片啟動301調查

根據知情人士及紐時檢閱過的政府及產業文件，拜登政府準備對中國生產的成熟製程半導體，基於貿易法301條款展開調查，因為憂心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。