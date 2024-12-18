挑戰Google／ChatGPT Search 全面免費開放

美國科技公司OpenAI十六日宣布，將全面開放搜尋功能「ChatGPT Search」，免費用戶也能使用，此舉將直接與Google對抗，雙方的競爭態勢升溫。

OpenAI指出，任何用戶只要登入ChatGPT的手機App與網頁版帳號，就可使用ChatGPT Search搜尋服務。先前這項搜尋功能只開放給付費用戶使用。

在使用搜尋或問問題之後，ChatGPT Search會提供詳細的答案，並附有好幾個資料來源的連結。搜尋結果可能也包含圖片，甚至是影片。

OpenAI先前推出網頁瀏覽器擴充功能，主要是把預設搜尋引擎從Google換成ChatGPT Search，看起來就像是搶地盤，如今全面開放搜尋功能，可能走向類似Google的商業模式，下戰帖意味濃厚。