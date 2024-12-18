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看好美經濟 軟銀宣布投資千億美元

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
軟銀執行長孫正義將投資美國一千億美元。（法新社）
軟銀執行長孫正義將投資美國一千億美元。（法新社）

美國總統當選人川普十六日與日本軟體銀行集團執行長孫正義見面，川普宣布，軟銀將投資美國一千億美元，預計創造十萬個工作機會，他表示，這是對美國未來抱持信心的示範，並指出相關資金將協助美國國內人工智慧（AI）相關產業的發展。

孫正義十六日於佛州海湖莊園與川普會面，會談後共同舉行記者會，川普稱讚孫正義是這個時代最有成就的企業領袖之一，並宣布軟銀預計在接下來四年投資美國一千億美元，創造至少十萬個工作機會，並認為孫正義的決定代表他對美國選後經濟非常樂觀，是對美國未來抱持信心的重大範例。

孫正義表示，川普勝選後，他對美國經濟信心大增，因此將投資美國一千億美元，金額是他在二○一六年所提出的二倍。另外，他也希望川普上任後能為世界帶來和平。

孫正義曾在二○一六年十二月川普勝選後，做出類似承諾，宣布投資美國五百億美元，當時預計將創造五萬個工作機會，不過最後是否達成目標並無具體結果；外界認為，軟銀再度宣布投資美國，可能與川普日前承諾，凡投資逾十億美元的企業可加速獲得各項許可有關。

川普則在會中詢問孫正義，能否將一千億美元的投資金額增加到二千億美元，孫正義聽到問題後笑說，他的承諾是一千億美元，不過在川普的支持之下，他會嘗試看看。據了解，軟銀承諾的一千億元將投入AI相關產業，包括晶片、資料中心等。

美國有線電視新聞網（CNN）日前民調發現，美國民眾對川普再度入主白宮態度兩極，百分之五十二的民眾抱持正面態度，百分之四十八的民眾則持負面態度；該民調指出，對川普抱有期待的民眾普遍希望川普對美國經濟能夠有所作為。

川普指出，軟銀宣布的投資並非特例，未來將會有企業陸續做出宣布。

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