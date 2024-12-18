ChatGPT全面開放搜尋功能

OpenAI將搜尋功能「ChatGPT Search」全面開放，如今只要登入，就算是免費用戶也能使用，直接與Google對抗，雙方的競爭態勢升溫。

OpenAI 16日宣布，任何用戶只要登入ChatGPT的手機App與網頁版帳號，就可使用ChatGPT Search搜尋服務。先前這項搜尋功能只開放給付費用戶使用。

在使用搜尋或問問題之後，ChatGPT Search會提供詳細的答案，並附有好幾個資料來源的連結。搜尋結果可能也包含圖片，甚至是影片。若不使用搜尋功能，ChatGPT目前僅能取得2024年6月的資料，也就是GPT-4o模型資料庫上次更新的日期。然而，如今ChatGPT Search可以即時在網路上找到新的資訊。

該公司16日也示範了將讓使用者提問的新選項，像是詢問有關耶誕節前能在瑞士蘇黎世從事的活動，接著聊天機器人就會以口語回答。

作為擴大推出ChatGPT Search的一部分，在通路方面，OpenAI先前就推出網頁瀏覽器的擴充功能，主要功用是把預設搜尋引擎從Google換成ChatGPT Search，看起來就像是搶地盤，如今又全面開放搜尋功能，可能走向類似Google的商業模式，下戰帖的意味濃厚。

聊天機器人ChatGPT在2022年底爆紅後，科技大廠就競相要把生成式AI整合到服務清單中。