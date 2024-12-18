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印尼招手馬斯克 設資料中心

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

特斯拉執行長馬斯克先前婉拒在印尼設立電動車電池工廠，但雅加達當局仍打算透過與馬斯克交好的友人，竭力勸說這位全球首富進行其他投資，如設立資料中心等。

特斯拉在2022年和印尼敲定了50億美元的鎳購買協議。鎳是電動車電池的關鍵原料，印尼擁有全球最大的鎳蘊藏量。

印尼國家經濟委員會主席盧胡特表示，當時他向馬斯克提出興建電池廠的點子，但由於印尼距離特斯拉車廠太遠，遭到拒絕。他會繼續推銷其他商業機會，包括替馬斯克旗下的人工智慧公司xAI，打造資料中心。

盧胡特說，他跟馬斯克是朋友，兩周前才用通訊軟體Zoom聊了十分鐘。他恭喜馬斯克協助川普贏得大選，並祝賀他將領導政府效率部。印尼近年來透過盧胡特，強化與馬斯克的關係。盧胡特說，他計劃在川普就任後到美國拜訪馬斯克，時間點大約是2月，討論xAI是否可能在印尼投資資料中心。馬斯克5月前往印尼峇里島、啟用旗下星鏈（Starlink）衛星網路服務時，他曾簡短提起此事。

印尼 特斯拉 馬斯克

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