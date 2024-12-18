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Alphabet自駕車 跨國擴張

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Alphabet公司旗下自駕公司Waymo宣布，2025年初將開始在東京測試其自駕車。 （歐新社）
Alphabet公司旗下自駕公司Waymo宣布，2025年初將開始在東京測試其自駕車。 （歐新社）

Alphabet公司旗下自駕公司Waymo於16日宣布，2025年初將開始在東京測試其自駕車，這是該公司邁向國際擴張的第一步。

Waymo尚未承諾要在東京展開商業服務，但將與日本最大計程車營運業者「日本交通公司」（Nihon Kotsu）、計程車應用程式GO合作，開始在東京街道測試其純電動休旅車Jaguar I-PACE車輛。

起初，日本交通公司的司機將手動駕駛Waymo車輛，以便繪製東京主要地區的地圖，包括港區、新宿、澀谷、千代田、中央、品川和江東區。

這些測試駕駛員蒐集到的數據將協助訓練Waymo的AI系統。Waymo也將在美國打造一個模擬日本駕駛環境的封閉場地，測試其自駕計程車。這也代表Waymo首度要進軍右駕左行市場。

Waymo透露，這是合作夥伴關係的第一階段，將延續幾季。該公司說：「我們即將迎來東京道路之旅，讓我們有機會與當地合作夥伴、政府官員和社區組織合作，以了解新的環境。我們將學習如何讓Waymo服務東京居民。」

日本交通公司將負責Waymo在日本車輛的管理與服務。

Waymo今年在美國宣布一連串擴大服務行動。像是本月稍早宣布，2025年將在邁阿密展開新測試，且11月已在洛杉磯展開叫車服務，9月則宣布計劃與Uber合作，進軍奧斯汀與亞特蘭大。

根據世界經濟論壇的研究，日本政府和東京都廳都認為，對該國高齡化的人口來說，自駕技術可能是一大福音。東京已經指定某些地區是自駕車的「測試區」，希望加快安全的自駕運輸系統來臨。

日本 東京 計程車

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