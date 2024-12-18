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就業市場強勁帶旺需求 全球房屋荒 蔓延歐洲大城

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
官方數據顯示，十年來都柏林平均房租漲了一倍，房價中位數漲幅達75%。 （美聯社）
官方數據顯示，十年來都柏林平均房租漲了一倍，房價中位數漲幅達75%。 （美聯社）

金融海嘯過後十多年來，房屋供不應求的危機已困擾想買房成家的美國年輕人，如今房屋荒也蔓延至歐洲等地的大城市，反映的共通現象是：就業成長強勁、需求日增但新開發案卻不足，導致租金和房價漲得比工資還快。

國際貨幣基金（IMF）研究顯示，全球房屋價格比2008年金融海嘯爆發前的價位還要高不可攀。這項研究調查了40國平均房價水準，並比較各國家庭購買中價位房屋所需收入的中位數。

結果發現，房屋荒正侵蝕貧窮家庭甚至中產階級勞工的生活水準、加劇財富不均並引發政治緊張。

歐盟統計局（Eurostat）衡量租金、維修和水電費的指標顯示，目前歐盟地區居住成本最高的是多年來房屋新建案貧乏的愛爾蘭。官方數據顯示，過去十年來都柏林平均房租漲了一倍，房價中位數漲幅達75%。

房租漲最兇的一些國家在中、東歐。根據歐洲統計局的數據，2015年至2023年期間，匈牙利和立陶宛租金漲幅超過60%，同時期房價翻倍。在止於2022年底的十年，波羅的海小國愛沙尼亞的租金及房價漲幅是歐洲之冠，凸顯科技業帶旺經濟、提升所得與生活水準，房屋興建步調卻跟不上。一大問題出在繁文縟節，新建案從申請到批准通常費時十年，從動工到落成又耗時五年。

英國智庫政策研究中心指出，20世紀下半葉開始，政府緊縮土地使用規定，造成房屋興建跟不上人口成長。倫敦政經學院經濟學者希爾伯說：「令人訝異的是，（房價增幅）名列前茅的國家，清一色是沿襲英國都市計劃制度的大英國協國家。」

經濟合作發展組織（OECD）說，在止於2021年的50年，全球房價漲幅最大的是：紐西蘭、英國、加拿大、澳洲以及愛爾蘭。例如，在溫哥華市，今春中位數房價要110萬美元，相當於家庭所得中位數的17倍，2000年代初僅十倍。過去十年來，溫哥華所在的英屬哥倫比亞省人口成長19%，新屋興建增幅則遙遙落後，主因是營建成本高。

加、英、澳、德和南韓政治人物已設法鬆綁法規，包括開放未開發土地供住宅興建，但礙於地方規定偏袒屋主而受掣肘。屋主出於對房價下滑、道路壅塞、子女學習環境與其他風險的擔憂，愈來愈常利用這些規定來阻撓開發。

美國在2000年代曾出現蓋房子的熱潮，但在房市風暴爆發後大幅減少，至今都未能完全恢復。

房屋 英國 金融海嘯

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