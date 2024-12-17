劍橋分析訴訟案 Meta付逾10億與澳洲隱私監管機關和解

澳洲隱私監管機關今天表示，臉書母公司Meta Platforms同意達成一項金額5000萬澳元（約新台幣10億3101萬元）和解案，以結束一場關於劍橋分析公司醜聞漫長而昂貴的訴訟。

澳洲私隱專員公署（Office of the AustralianInformation Commissioner）指控部分用戶的個人資料被提供給臉書的性格測試應用程式「這是你的數位生活」（This is Your Digital Life）。

這款應用程式蒐集全球數以千萬計臉書用戶個資，英國政治顧問業者劍橋分析（Cambridge Analytica）隨後取得這些資訊，未經用戶許可便將其用於政治活動，例如英國脫歐公投和美國2016年總統大選。

英國「衛報」（The Guardian）於2018年率先披露這個醜聞，臉書接著於2019年遭到美國和英國的監管機關罰款。

澳洲個資隱私監管機關自2020年以來和Meta纏訟至今。

根據2020年的聲明稿，31萬1127名澳洲臉書用戶的個資「暴露在（被提供給劍橋分析的）風險中」。

澳洲私隱專員公署2023年3月說服高等法院不受理上訴。同年6月，澳洲聯邦法院下令Meta和私隱專員公署進入調解。

澳洲私隱專員公署專員表示，這是有史以來用於解決澳洲個資隱私問題最龐大的和解金額。

Meta發言人告訴路透社，該公司在不承認的基礎上達成澳洲的官司和解，以終結關於該公司過去做法遭指控的篇章。