劍橋分析訴訟案 Meta付逾10億與澳洲隱私監管機關和解

中央社／ 坎培拉17日綜合外電報導

澳洲隱私監管機關今天表示，臉書母公司Meta Platforms同意達成一項金額5000萬澳元（約新台幣10億3101萬元）和解案，以結束一場關於劍橋分析公司醜聞漫長而昂貴的訴訟。

澳洲私隱專員公署（Office of the AustralianInformation Commissioner）指控部分用戶的個人資料被提供給臉書的性格測試應用程式「這是你的數位生活」（This is Your Digital Life）。

這款應用程式蒐集全球數以千萬計臉書用戶個資英國政治顧問業者劍橋分析（Cambridge Analytica）隨後取得這些資訊，未經用戶許可便將其用於政治活動，例如英國脫歐公投和美國2016年總統大選。

英國「衛報」（The Guardian）於2018年率先披露這個醜聞，臉書接著於2019年遭到美國和英國的監管機關罰款。

澳洲個資隱私監管機關自2020年以來和Meta纏訟至今。

根據2020年的聲明稿，31萬1127名澳洲臉書用戶的個資「暴露在（被提供給劍橋分析的）風險中」。

澳洲私隱專員公署2023年3月說服高等法院不受理上訴。同年6月，澳洲聯邦法院下令Meta和私隱專員公署進入調解。

澳洲私隱專員公署專員表示，這是有史以來用於解決澳洲個資隱私問題最龐大的和解金額。

Meta發言人告訴路透社，該公司在不承認的基礎上達成澳洲的官司和解，以終結關於該公司過去做法遭指控的篇章。

個資 澳洲 英國

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