劍橋分析訴訟案 Meta付逾10億與澳洲隱私監管機關和解

澳洲隱私監管機關今天表示,臉書母公司Meta Platforms同意達成一項金額5000萬澳元(約新台幣10億3101萬元)和解案,以結束一場關於劍橋分析公司醜聞漫長而昂貴的訴訟。

澳洲私隱專員公署(Office of the AustralianInformation Commissioner)指控部分用戶的個人資料被提供給臉書的性格測試應用程式「這是你的數位生活」(This is Your Digital Life)。

這款應用程式蒐集全球數以千萬計臉書用戶個資,英國政治顧問業者劍橋分析(Cambridge Analytica)隨後取得這些資訊,未經用戶許可便將其用於政治活動,例如英國脫歐公投和美國2016年總統大選。

英國「衛報」(The Guardian)於2018年率先披露這個醜聞,臉書接著於2019年遭到美國和英國的監管機關罰款。

澳洲個資隱私監管機關自2020年以來和Meta纏訟至今。

根據2020年的聲明稿,31萬1127名澳洲臉書用戶的個資「暴露在(被提供給劍橋分析的)風險中」。

澳洲私隱專員公署2023年3月說服高等法院不受理上訴。同年6月,澳洲聯邦法院下令Meta和私隱專員公署進入調解。

澳洲私隱專員公署專員表示,這是有史以來用於解決澳洲個資隱私問題最龐大的和解金額。

Meta發言人告訴路透社,該公司在不承認的基礎上達成澳洲的官司和解,以終結關於該公司過去做法遭指控的篇章。