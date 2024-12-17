日本、印度新創公司合作 研究利用雷射衛星移除太空垃圾

日本太空新創公司「軌道雷射」與印度同業InspeCity今天宣布，雙方同意共同研究如何利用雷射衛星移除地球軌道上的殘骸碎片，盼此實驗性方式能解決日益迫切的太空垃圾壅塞問題。

路透社報導，總部位於東京的「軌道雷射」（Orbital Lasers）與擅長機器人技術的InspeCity表示，他們將探索太空內服務的商機，例如將廢棄衛星從軌道移除，進而延長太空船的壽命。

「軌道雷射」是今年1月從日本衛星業巨擘「完美天空JSAT」（SKY Perfect JSAT）分拆成立。「軌道雷射」目前正打造1套系統，旨在利用雷射能量將太空垃圾表面多處氣化後產生推力，進而改變軌道，停止繞地旋轉，落入大氣層消滅，並讓執行任務的太空船更容易進行會合。

軌道雷射和InspeCity表示，他們已簽署合作初步協議。2022年創立的InspeCity去年籌得150萬美元（約新台幣4875萬元）資金，軌道雷射創立至今則已籌到9億日圓（約新台幣1億9000萬元）。

軌道雷射全球事業部主任巴拉斯卡（AdityaBaraskar）表示，他們計劃在2027年以後在太空展示這套系統，並供應給營運商，若該公司與InspeCity皆符合日本和印度的監管要求，這套系統就能搭載在InspeCity的衛星上。

這項計畫是兩國合作的最新案例。雙方政府正共同進行「月球極地探測任務」（Lunar Polar ExplorationMission，LUPEX），最快可能在2026年發射。

此外，印度火箭製造商Skyroot與衛星製造商HEX20也正與日本月球探索公司ispace攜手，就可能的月球軌道探測器任務進行合作。

聯合國（UN）的1個太空交通協調小組10月底表示，鑒於地球軌道上的衛星和太空垃圾迅速增加，有必要緊急採取行動，以追蹤並管理低軌物體。