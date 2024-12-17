快訊

綠營議員詐助理費起訴！再收押3個月理由曝 法官：可能干擾證人

國民黨發起夜宿立院議場 陳瑩堅稱手機掉在裡面…藍綠再爆口角

2歲男童作夢尖叫喊「老師不要」私處紅腫 家長控幼兒園女師「指侵」

日本、印度新創公司合作 研究利用雷射衛星移除太空垃圾

中央社／ 東京17日綜合外電報導

日本太空新創公司「軌道雷射」與印度同業InspeCity今天宣布，雙方同意共同研究如何利用雷射衛星移除地球軌道上的殘骸碎片，盼此實驗性方式能解決日益迫切的太空垃圾壅塞問題。

路透社報導，總部位於東京的「軌道雷射」（Orbital Lasers）與擅長機器人技術的InspeCity表示，他們將探索太空內服務的商機，例如將廢棄衛星從軌道移除，進而延長太空船的壽命。

「軌道雷射」是今年1月從日本衛星業巨擘「完美天空JSAT」（SKY Perfect JSAT）分拆成立。「軌道雷射」目前正打造1套系統，旨在利用雷射能量將太空垃圾表面多處氣化後產生推力，進而改變軌道，停止繞地旋轉，落入大氣層消滅，並讓執行任務的太空船更容易進行會合。

軌道雷射和InspeCity表示，他們已簽署合作初步協議。2022年創立的InspeCity去年籌得150萬美元（約新台幣4875萬元）資金，軌道雷射創立至今則已籌到9億日圓（約新台幣1億9000萬元）。

軌道雷射全球事業部主任巴拉斯卡（AdityaBaraskar）表示，他們計劃在2027年以後在太空展示這套系統，並供應給營運商，若該公司與InspeCity皆符合日本和印度的監管要求，這套系統就能搭載在InspeCity的衛星上。

這項計畫是兩國合作的最新案例。雙方政府正共同進行「月球極地探測任務」（Lunar Polar ExplorationMission，LUPEX），最快可能在2026年發射。

此外，印度火箭製造商Skyroot與衛星製造商HEX20也正與日本月球探索公司ispace攜手，就可能的月球軌道探測器任務進行合作。

聯合國（UN）的1個太空交通協調小組10月底表示，鑒於地球軌道上的衛星和太空垃圾迅速增加，有必要緊急採取行動，以追蹤並管理低軌物體。

印度 太空 日本 衛星

延伸閱讀

旅台日本作家回國吃一蘭「被給中文菜單」 苦笑：我像台灣人？

日本放棄十年來減少依賴政策 新計畫擬2040年核電占比提升至20%

新興亞股 南韓、印度轉強

歐盟啟動Iris²衛星群網絡計劃 力拚馬斯克旗下星鏈

相關新聞

盈透證券示警：比特幣崩盤 是明年股市最大威脅

比特幣近日屢衝新高，吸引買盤湧入，16日再漲破10.7萬美元，刷新價格紀錄。但盈透證券（Interactive Brok...

職場新熱點2／美國男性最熱門工作：護理師

由於許多移往海外、被自動化取代、或被美國汰除的製造業工作，多為男性從事的工作，許多傳統以女性為主的工作，如今男性的比率愈來愈高，包括國中小教師和客服人員，但這些職業的男性勞工增加速度，遠不及護理師。

美國商務部敲定 對台廠環球晶提供4億美元晶片補助

美國商務部17日表示，已敲定向台灣矽晶圓大廠環球晶（6488）提供4.06億美元的政府補助，藉此大幅提高美國的矽晶圓產量...

全球大企業300位CEO看明年經濟 樂觀比率激增至77%

諮詢顧問公司Teneo一項最新調查顯示，全球大企業執行長與近幾年相比，對明年經濟更為樂觀。部分原因是執行長們預期川普重返...

日本放棄十年來減少依賴政策 新計畫擬2040年核電占比提升至20%

日本政府目標增加使用核能，放棄十年來減少仰賴核能的政策，同時逆轉在2011年福島核災事故後所採取的限制措施。

防中國進口激增 歐盟準備貿易報復新武器：回溯課徵關稅

美國總統當選人川普威脅要在第二任期對中國進口產品徵收高達60%關稅，引發了外界疑慮，擔心北京將對包括歐盟在內的其他市場傾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。