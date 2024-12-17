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盈透證券示警：比特幣崩盤 是明年股市最大威脅

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
比特幣近日屢衝新高，吸引買盤湧入，但盈透證券董座彼得菲警告：比特幣崩盤將是明年股市的最大威脅。路透
比特幣近日屢衝新高，吸引買盤湧入，但盈透證券董座彼得菲警告：比特幣崩盤將是明年股市的最大威脅。路透

比特幣近日屢衝新高，吸引買盤湧入，16日再漲破10.7萬美元，刷新價格紀錄。但盈透證券（Interactive Brokers）董座彼得菲警告，比特幣崩盤將是明年股市的最大威脅。

BusinessInsider報導，共和黨大金主、億萬富豪彼得菲上周接受彭博新聞訪問時表示，比特幣崩盤將是造成2025年股市走跌的最大風險之一，理由在於，許多槓桿交易正在比特幣市場中流通，「融資餘額飛快增長，比特幣下跌成為極大風險」。

彼得菲說，比特幣是融資曝險大增的投資領域之一。YCharts數據顯示，美國金融業監管局（Finra）統計的融資餘額現約8,150億美元，已達2022年2月以來最高水準。比特幣大戶微策略（MicroStrategy）近期也藉發債籌資數十億美元，投入比特幣交易。

儘管槓桿交易的策略能讓投資人在比特幣走高時獲得高報酬，但股市開始回檔整理時，若帳戶餘額跌到一定程度，這個策略就會破功，迫使投資人以較低價格平倉。這可能導致虧損，或投資人必須投入新的資金，以達到券商要求的保證金門檻。

也就是說，若比特幣突然重挫，投資人為支付追繳保證金（margin call），可能被迫出售資產，使價格進一步承壓。

彼得菲承認自己曾被比特幣「嚇到」。他說，「比特幣可以走到任何價格，因為它基本上是空想出來的，沒有任何實質價值」。他說，盈透證券將客戶直接投資比特幣的上限設定在總資產的10%，因為超過的話「會非常危險」。

不只彼得菲對這個全球最大加密幣表示疑慮。BCA研究公司全球首席策略師Peter Berezin稱，比特幣只不過是開槓桿來押注科技股的方式，他警告投資人，比特幣可能在2025年崩跌57%至4.5萬美元。

比特幣

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