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日本經團連會長將換人 日生董事長筒井義信將接任

中央社／ 東京17日專電

日本財經界最大的團體「經濟團體連合會」（經團連）會長十倉雅和今天表示，下一任經連團會長考慮由目前的副會長、大型壽險公司「日本生命保險公司」（簡稱日生）的董事長筒井義信擔任。

筒井義信可望成為首位出身金融界的經團連會長。

日本放送協會（NHK）報導，現年74歲的十倉今天在東京對媒體表示，基於打造公平公正、永續社會、能推動經團連活動的觀點，將請現年70歲的筒井擔任下一任經團連會長。

經團連會長被稱為「財經界的總理」，攸關日本財經發展。至今，經團連的會長幾乎都是製造業出身，筒井將成為第一位出身金融業界者。

十倉表示，「綜觀現今國際局勢，製造業扮演重要角色，但經團連會長的人選不一定要拘泥於製造業出身者。日生做為法人大戶投資家，關注各產業，也深耕地方」。

十倉進一步表示，「很重視公平公正這個價值觀。世界之所以分裂和對立，是因為過度放任貧富差距這個問題。不重視分裂這個議題的話，無法實現永續的成長」。

十倉認為筒井與他的理念相同，希望由筒井接棒。筒井將在明年1月正式成為內定經團連會長人選，明年5月經團連的總會（大會）通過後，將正式就任經連團會長。

日本共同社報導，經團連會長任期通常為兩屆4年，預計筒井的任期將到2029年為止。

美國總統選舉當選人川普（Donald Trump） 明年1月重返白宮執政，日本將被迫應對川普「美國優先」的保護主義舉動。各地的地緣政治風險也上升，筒井作為財經界龍頭的能力將受到考驗。

筒井生於兵庫縣，畢業於京都大學。1977年入職日本生命保險公司，曾任董事等職務，2011年出任社長，2018年起擔任會長（董事長），2023年起擔任經團連副會長。

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