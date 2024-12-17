軟銀擬在美投資千億美元 但其實手頭上沒這麼多錢

日本軟銀集團執行長孫正義，16日與美國總統當選人川普共同宣布，軟銀未來四年擬於美國投資1,000億美元，要在人工智慧（AI）等新興科技領域，創造至少10萬個就業機會，但富比世指出，軟銀手頭沒那麼多錢。

16日收盤為止，軟銀總市值970億美元，手上並握有現金290億美元，不確定該公司要怎麼取得資金，孫正義沒有說明細節，但該公司有好幾年時間落實承諾。

川普2016年首次入主白宮時，孫正義也答應要投資500億美元、創造5萬份工作。軟銀上回確實投資了500億美元，注資於Slack、DoorDash等十多家公司，但新增工作部分較難判定，該公司未在川普首屆任期結束時，給出估計值。

現在軟銀名下最有價值的資產，是去年掛牌的軟體設計公司安謀（Arm）。安謀現行市值1,526億美元，軟銀握有安謀約九成股權，價值1,373億美元。要是軟銀出清安謀股權，能輕易達成承諾，但軟銀不大可能這麼做；而且出脫大量持股，可能讓股價暴跌。軟銀也能用安謀股票貸款籌資，但該公司已透過這種方式融資借出80億美元。

軟銀為達承諾，可能會計入已宣布的投資案。舉例來說，據傳該公司上月再次挹注OpenAI 15億美元。

但川普似乎不擔心錢從哪裡來，希望孫正義能繼續加碼，將投資金額增至2,000億美元。孫正義笑說，「會試試看，川普真是談判高手。」